Castellgalí ajorna l'estrena del centre cívic que plantejava per a diumenge

L'Ajuntament de Castellgalí ha decidit deixar per a més endavant i en una data encara per concretar la inauguració de l'espai polivalent que està construint i a punt d'enllestir al costat de les piscines. Inicialment s'havia proposat d'estrenar-lo coincidint amb la Festa del Panellet que se celebrarà aquest diumenge (vegeu més informació al desglossat), però tenint en compte les restriccions que encara es mantenen per la pandèmia malgrat l'inici de la desescalada, l'Ajuntament ha preferit ajornar la cita per a quan el context sigui «més favorable», segons ha explicat l'alcalde, Cristòfol Gimeno.

Per altra banda, les obres són pràcticament a la recta final però encara no estan ben acabades. De fet, s'ha anat reballant al ritme que les circumstàncies ho han permès, però el mateix alcalde admet que tampoc no s'ha volgut córrer més del compte ni forçar res per poder fer si o si la inauguració aquest diumenge, tenint en compte que tampoc no s'havia anunciat oficialment.

Per fora, l'edifici ja es veu del tot completat, però falten «detalls i acabats interiors» i el mobiliari, amb què ja es va treballant. «Volem un equipament ben pensat i ben fet», diu Gimeno, que tampoc veu la necessitat urgent de posar en marxa ara un gimnàs municipal (que inclourà l'equipament) amb les restriccions que hi ha.

El nou edifici polivalent es construeix a l'àmbit de la Masia del Pla, i constarà de dos nivells. Hi haurà una planta baixa d'uns 350 m2 amb un gimnàs i connexió amb les piscines, i un distribuïdor amb l'escala, ascensor, dos banys, un magatzem i amb espais divisibles per a tres sales independents. A la planta primera, de 380 m2 útils i una vidriera exterior, hi haurà un espai polivalent per a activitats de diferent format que ara bàsicament es concentren al casal cultural, en molts casos massa petit. En aquesta zona també hi ha l'Ajuntament, l'escola, el camp de futbol, el pavelló i les piscines.

.