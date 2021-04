Montserrat serà un dels 30 santuaris a tot el món que invocaran la fi de la pandèmia

El Santuari de Santa Maria de Montserrat ha estat triat com un dels 30 santuaris més representatius del món que durant el mes de maig, mes de la Mare de Déu, s'uniran per invocar la fi de la pandèmia. La iniciativa, que neix del Sant Pare, està organitzada pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, proposa una marató d'oració per la represa de les activitats socials i laborals. En el cas de Montserrat, el dia assignat serà el dissabte 22 de maig.

L'oració en cadascun d'aquests Santuaris serà transmesa en directe, a les 6 de la tarda hora d'aquí, pel portal oficial www.vaticanews.va, i en els perfils socials de Facebook i YouTube del Vaticà. El dia 22 també es podrà seguir en streaming per Montserrat TV.

En el comunicat vaticà es recorda, d'altra banda, que «cada santuari del món està convidat a resar en la forma i el llenguatge en què s'expressa la tradició local, per invocar la represa de la vida social, del treball i de les nombroses activitats humanes que es van suspendre durant la pandèmia». Afegeix que «aquesta convocatòria en comú pretén ser una oració contínua, distribuïda pels meridians del món, que tota l'Església eleva incessantment al Pare per la intercessió de la Mare de Déu». Per aquest motiu els santuaris «estan cridats a promoure i sol·licitar en la mesura que sigui possible la participació del poble, perquè, gràcies a les tecnologies de la comunicació, tots puguin dedicar un moment a l'oració diària, en l'acte, al carrer, o amb el telèfon mòbil... per la fi de la pandèmia i la represa de les activitats socials i laborals».

El Papa obrirà i tancarà l'oració, juntament amb els fidels de tot el món, des de dos llocs significatius de l'Estat de la Ciutat del Vaticà. Aquest dissabte, 1 de maig, el Papa Francesc resarà davant la Verge del Socors, i el 31 de maig conclourà l'oració des d'un lloc significatiu als Jardins Vaticans. Tots dos moments estaran accessibles per a les persones sordes i amb problemes d'audició a través de la traducció al llenguatge de senyals LIS.