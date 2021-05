El Panellet de Castellgalí canvia de lloc

El primer diumenge de maig se celebra la tradicional Festa del Panellet de Castellgalí. L'any passat es va haver de suspendre per la pandèmia de covid, però enguany el consistori no ha volgut renunciar a la festa, que garantirà totes les mesures de seguretat. Es farà demà, diumenge, i la principal novetat serà el canvi d'ubicació. Les activitats es concentraran a la zona de l'Ajuntament (amb tres espais habilitats) i no pas al nucli antic del poble, per evitar aglomeracions en uns carrers que són més estrets.

Fira d'artesania; activitats culturals i d'oci; i repartiment d'uns 3.000 panets als assistents. Aquests són els elements de la festa d'aquest 2 de maig, que com a novetat recuperarà el ball del panellet. Segons ha explicat la regidora de Cultura de Castellgalí, Kelly Prieto, «el ball del panellet era la típica dansa de la festa però s'havia perdut la tradició de ballar-la. Ara, gràcies a l'Esbart Som Riu d'Or de Sant Fruitós de Bages, que l'ha recuperat, es podrà tornar a veure». L'interpretarà la cobla Ciutat de Manresa, després del concert i les sardanes de les 12 del migdia. Serà una de les propostes culturals que s'han programat a l'espai de l'aparcament de l'Ajuntament, on s'ha muntat un escenari i s'han posat cadires per als assistents. A més, s'ha tancat el recinte i hi haurà dos punts d'accés amb control d'aforament.

A part del concert, en aquest espai demà s'hi podrà veure teatre, a càrrec de l'elenc la Roda i Galls del diable de Castellgalí (amb funcions a les 10.30 h i 13 h). I també s'hi farà la missa i la benedicció i repartiment dels panellets, que aquest any seran una mica més petits i envasats individualment.

Pel que fa les parades de la fira s'ubicaran a la plaça de l'Ajuntament. Durant tot el matí, hi haurà artesans (elaboració de pa...), productes alimentaris, cosmètica i bijuteria. També una mostra de tractors i maquinària agrícola, i trobada d'escultors i exposició d'escultures.

I el tercer espai on es faran activitats serà la zona esportiva, amb jocs infantils i exhibició d'aus rapinyaires (12.30h). Es tracta d'una programació «completa» i «atractiva», que «complirà estrictament les mesures anticovid», remarca la regidora Kelly Prieto , que anima a tothom a «participar i gaudir de la festa».

Aquest any, a més de les activitats programades, també es podrà degustar l'esmorzar de la Festa del Panellet. Cinc restauradors de Castellgalí oferiran l'esmorzar del Panellet, amb el pa com a element principal. Són La cuina d'en Tikus, la Taverna, la Botigueta d'en Gallet, cal Garramau i els Torrents.