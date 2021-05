Sant Vicenç programa dues passejades per recollir propostes per al POUM

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet programa per a divendres i dissabte de la setmana vinent dues passejades obertes al conjunt de la ciutadania per recollir propostes per a l'elaboració del POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal). L'acció forma part del procés de participació ciutadana i es planteja amb la voluntat que els participants puguin aportar millores, detectar mancances i plantejar idees en matèria d'urbanisme.

L'Ajuntament programarà els dos itineraris entre divendres i dissabte amb diferents sessions per fer possible els grups reduïts en què caldrà inscripció prèvia. El recorregut SVC-Llevant sortirà del nucli antic i arribarà al Parc de Cal Joan. L'itinerari SVC-Ponent sortirà des de cal Soler i arribarà fins al turó de Castellet i tota la zona industrial.