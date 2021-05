Sant Fruitós unifica la gestió de bar a la piscina i camp de futbol

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha tret a concurs la gestió, ara unificada en un mateix adjudicatari, del bar del camp de futbol i de les piscines municipals, que serà per un any prorrogable. La decisió d'ajuntar la concessió respon a la voluntat d'oferir un servei amb més continuïtat i mirar que sigui més rendible per al contractista.

La temporada d'obertura del bar de la piscina municipal serà del 18 de juny a l'11 de setembre, i la resta de l'any s'oferirà el servei de bar només al camp de futbol. La gestió també inclou el servei de consergeria del camp de futbol municipal.