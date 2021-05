Castellgalí ha pogut reprendre una concorreguda Festa del Panellet, amb estrena inclosa

L'ambient va tornar ahir a Castellgalí amb la celebració de la tradicional Festa del Panellet, que l'any passat es va haver de suspendre per la covid. Aquesta vegada tampoc no s'ha pogut desenvolupar amb la normalitat desitjada i ha hagut de canviar d'ubicació per evitar les aglomeracions del Centre Històric, on es feia sempre, però el degoteig de visitants va ser constant durant tot el matí en una festa que s'havia preparat per repartir 3.000 panets, com cada any, però aquest cop des de dos punts diferents .

La nova ubicació, a l'entorn de l'ajuntament i el camp de futbol, va donar més espai al certamen, que va oferir jocs, exposicions i la recuperació del ball del panellet, del qual es té documentació com a mínim des del segle XVIII. També hi havia una vintena de parades.