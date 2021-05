Un reclam per al curs que ve: el cicle d'olis d'oliva i vins de Vedruna Artés

/ CONSELL REGULADOR DO PLA DE BAGES

El Bages és terra de vinyes i s'elaboren vins de qualitat / CONSELL REGULADOR DO PLA DE BAGES

Vols aprendre a elaborar bons vins des del camp fins a l'ampolla? Vols fer oli de màxima qualitat? Vols conèixer íntegrament el món de la vinya i l'olivera? L'escola Vedruna d'Artés t'ho posa fàcil amb el cicle formatiu de grau mitjà d'olis d'oliva i vins que s'estrenarà el curs que ve. Permetrà dotar professionals preparats per treballar en molins d'olis o cellers, formant-los per realitzar les operacions d'extracció, elaboració i envasament d'olis i vins.

Vedruna Artés aposta fort per aquest cicle perquè segons la directora del centre, Montserrat Barrera, «cobreix les necessitats del territori, amb cap formació d'aquestes característiques i amb demanda de tècnics per treballar en un sector que té molt potencial». Al Bages hi ha quinze cellers i 90 viticultors. I d'altra banda, molts petits productors estan dedicant esforços a la recuperació del cultiu de l'olivera i de les varietats autòctones: la corbella, la verdal de Manresa i la vera.

Vinyes del Bages | CONSELL REGULADOR DO PLA DE BAGES



L'11 de maig s'obren les preinscripcions del cicle d'olis d'oliva i vins, que combinarà les classes teòriques amb pràctiques al Celler Cooperatiu d'Artés-Artium. Els estudiants també faran formació a empreses del sector. D'entrada, segons Montserrat Barrera, ja hi ha hagut interès pel nou cicle, que està obert tant a joves com a adults: «Poden ser alumnes potencials persones que ja tenen la seva professió però que s'estimen la terra i volen produir el seu oli o el seu vi».

Celler Cooperatiu d'Artés - Artium, lloc on es faran les classes pràctiques | ARTIUM



Artium i petits productors d'olis i vins s'han aliat amb Vedruna Artés per tirar endavant el cicle, que també compta amb el suport de la DO Pla de Bages, de l'Oficina de Turisme del Consell Comarcal i de l'Ajuntament d'Artés.

La formació i el mercat laboral

Estructura del cicle formatiu Olis d'oliva i Vins

Dos cursos acadèmics (2.000 hores).

Semipresencial / 50% de pràctiques.

Catorze mòduls formatius amb classes presencials de treball de camp, classes semipresencials i a distància.

Treball al camp, al celler, accés a la vinya i als camps d'oliveres.

Formació en centres de treball en col·laboració amb cellers i molins de la zona.



Olives | CARLES FORTUNY. BAGES TURISME - CONSELL COMARCAL DEL BAGES



Sortides professionals

Cellerer, elaborador de vins, caves, sidra i altres begudes i derivats.

Mestre d'almàssera, extractora i refinat d'olis d'oliva.

Recepcionista de matèries primeres.

Operador de secció d'embotellat i/o envasament.

Auxiliar de laboratori en almàsseres i cellers.

Auxiliar de control de qualitat en almàsseres i cellers.

Comercial d'almàsseres i cellers.



Olives | ÒSCAR ROADBAG. BAGES TURISME - CONSELL COMARCAL DEL BAGES

Sabies que? Els graduats en FP tenen un percentatge d'atur 4 vegades inferior que la mitjana de joves de Catalunya.

La DO Pla de Bages produeix 780.000 ampolles anuals i un 30% s'exporten a Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Regne Unit i Estats Units.

L'enoturisme o turisme enològic és una de les activitats més populars d'avui en dia i el seu creixement ha estat exponencial els últims anys.

A Catalunya hi ha 12 vins de finca, una qualificació molt exigent que es determina a través de les DO. D'aquests, 2 són a la DO Pla de Bages.

VEDRUNA ARTÉS

c/ Carme, 16

08271 Artés

93 830 52 12



vedrunaartes@vedruna.cat