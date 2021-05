Cabrianes recuperarà la connexió pel nou pont ampliat el mes de setembre

Un viaducte només amb les antigues arcades que el sostenien, però sense carrils, ni baranes, ni plataforma superior, però sí ja amb l'estructura d'obra que permet veure quina és l'amplada que assolirà. Aquest és l'aspecte que presenta actualment el pont d'accés al nucli de Cabrianes, on ja fa pràcticament deu mesos que s'hi treballa per ampliar-lo i que des de llavors està completament tallat, i que a hores d'ara es troba en la fase de començar-lo a bastir. Un pont que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va concretar ahir a peu d'obra que la previsió és que es pugui reobrir al trànsit el proper mes de setembre, encara que hi hagi alguns aspectes del projecte que quedin per completar.

En els darrers mesos s'ha estat treballant en l'execució dels pilots corresponents a la fonamentació de tota la base, com a pas previ per poder intervenir en els arcs i passar a muntar la cintra per a l'estructura de l'ampliació del pont. Un cop completades, les obres donaran lloc a un pont reformat que haurà doblat l'amplada amb una plataforma totalment nova i que passarà dels 6 metres que tenia a 12. Tindrà una calçada de doble carril que permetrà el pas alhora d'un vehicle per a cada sentit (fins ara calia cedir el pas al primer que hi entrava perquè difícilment n'hi podien transitar dos a la vegada) i una vorera per a la circulació tant de vianants com de ciclistes.

Malgrat aquest eixamplament, es conservarà tota l'estructura inferior original, que inclou les arcades i els alçats, per bé que s'hi afegirà un arc central per fer el pont més resistent per poder suportar l'increment de càrrega que comportarà l'ampliació.

En canvi, longitudinalment no hi haurà canvis, i es mantindran els 73 metres de llargada que té, tot i que els treballs abasten una àrea més gran, d'uns 300 metres, amb l'adequació dels trams que entronquen amb la carretera a la que dona servei, la B-430.

El conseller Calvet subratllava el fet que s'hagi apostat, no per fer un pont nou, sinó per ampliar i millorar significativament l'existent, «del que en preservem els elements històrics i singulars», ja que data de la primera meitat del segle XX, «i hi afegim amplitud i seguretat. Per tant, és una obra que combina funcionalitat i preservació històrica».

Pel pont d'accés a Cabrianes hi circulen una mitjana de 7.200 vehicles diaris, els quals des de l'agost han de fer rutes alternatives per poder entrar i sortir del nucli amb el pont tallat. Això afecta tant els veïns com els treballadors i els transportistes del polígon Berenguer, que han d'enllaçar amb l'eix Transversal a prop d'Artés, o amb el del Llobregat pel camí dels Horts.

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, destacava que la reobertura del pont ampliat, d'aquí a uns cinc mesos «ens ha d'aportar una infraestructura que no només ens doni molta més seguretat en la mobilitat més interna, sinó també molt millor connexió amb el polígon Berenguer, que volem continuar potenciant».