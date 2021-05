Sant Fruitós programa una Setmana de la Gent Gran adaptada a la situació sanitària

Sant Fruitós celebrarà de l'11 al 16 de maig la Setmana de la Gent Gran amb activitats adaptades als protocols de seguretat per l'actual situació sanitària. La setmana començarà el dimarts dia 11 amb una caminada saludable d'uns 7 quilòmetres fins al Mas de Sant Iscle. Se sortirà en petits grups a ¼ de 10 del matí des de la plaça de l'església. El 12 de maig s'ha programat una visita en petits grups al Museu de la Vinya i el Vi. El dijous arriba la sessió de cinefòrum al Teatre Casal Cultural, a 2/4 de 5 de la tarda, amb la projecció de El exótico hotel Marigold.

El 14 de maig començarà amb una missa a l'aire lliure a la plaça de l'Església a 2/4 de 12 del migdia. Aquell dia s'ha programat un dinar de gala, però atès que no es podrà celebrar un àpat multitudinari com en anteriors edicions, el consistori farà arribar un àpat a la taula de cada persona major de seixanta-cinc anys del municipi. Aquests es repartiran el dijous dia 13 a diferents ubicacions del municipi a totes aquelles persones que l'hagin reservat prèviament. El dissabte 15 hi haurà ball sota el Cobert de la Màquina de Batre.

La Setmana de la Gent Gran es clourà el dia 16 al Teatre Casal Cultural amb l'estrena del curtmetratge De la Por a l'esperança i la posada en escena de l'obra Les històries de l'avi Josep. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscriure's prèviament a l'Àrea d'Atenció a les Persones al carrer Padró 74 o trucant al 93 878 97 01, abans del dia 6 de maig.