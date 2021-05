Monistrol de Calders estrena el porta a porta municipalitzat

Cubells per a la recollida porta a porta a Monistrol

Els veïns i veïnes de Monistrol de Calders disposen des d'aquesta setmana del nou sistema de recollida de residus porta a porta, que ha substituït els habituals contenidors al carrer. El nou servei, que està gestionat directament per l'Ajuntament, es va posar es en marxa aquest dissabte i ha de permetre millorar considerablement l'índex de reciclatge del municipi, que ara és del 32%.

L'Ajuntament ha optat per municipalitzar el servei i ha assumit tota la logística, com la compra del camió de recollida i la contractació del personal. L'alcalde de Monistrol de Calders, Ramon Vancells, fa una valoració positiva de la implantació del porta a porta i assegura que «en general ha anat tot bé, amb petites incidències que són naturals quan es posa en marxa una cosa nova».

Per implementar el nou sistema el consistori ha comptat amb l'assessorament de l'empresa Gaia Serveis Ambientals que, segons Vancells, «ha estat clau perquè tot arribés a bon port donada la complexitat d'implantar un servei municipalitzat en un Ajuntament petit, que no té serveis tècnics propis prou qualificats per treballar el tema a fons».

Amb la implantació del porta a porta, Monistrol disposa de recollida de residus cinc dies a la setmana, de dimecres a diumenge, a partir de 2/4 de 8 del vespre. El municipi també disposa d'una àrea d'emergència, que està tancada i els usuaris hi poden accedir amb una targeta, que en determina la freqüència d'accés. El consistori ha calculat que el porta porta suposarà per al municipi un estalvi de 7.000 euros anuals respecte el servei actual, que en costava 67.000.