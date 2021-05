Castellnou dona forma a una gran àrea al Serrat per a equipaments

Castellnou de Bages treballa en el desenvolupament d'una gran àrea d'equipaments a la urbanització del Serrat, a l'entorn de l'actual aparcament que s'hi està condicionant, i on ja hi ha l'escola, el centre cívic, les piscines i el camp de futbol. Properament, l'Ajuntament hi preveu habilitar un centre de serveis per a la gent gran, un local per a joves, i un espai per a la brigada, i ha adquirit uns terrenys de 3.000 metres quadrats adjacents al pàrquing que també reservarà per a futurs equipaments.

L'ampli aparcament que ja hi havia en aquesta àrea i que ara s'està arranjant també com una zona amb espais de passeig, ha de ser «l'eix central» al voltant del qual es vagin concentrant els equipaments municipals, apunta l'alcalde, Domènec Òrrit. Diu que mentre hi havia molts veïns de segona residència no era tant necessari disposar d'aquests serveis, però el creixement del poble amb habitants que hi viuen tot l'any «ens ha generat un dèficit gegantí d'equipaments», amb l'agreujant que comporta el tancament de l'edifici Montserrat com a espai polivalent, que encara està pendent d'un últim informe tècnic per decidir el seu futur.

El primer que s'habilitarà és un centre de serveis per a gent gran en un espai del centre cívic «similar a un centre de dia, que el poble no en té cap, i comença a ser necessari perquè hi ha una població important de més de 65 anys», apunta Òrrit. Es preveu posar en funcionament abans de final d'any amb 25 places fixes (20 de les quals seran subvencionades per la Generalitat), si bé s'hi preveuen organitzar tallers i activitats obertes a tothom.

L'Ajuntament també té en projecte la construcció d'un local per a joves on, entre altres coses, puguin realitzar activitats esportives, i que també inclogui un nou espai per a la brigada, que es construiria a començament d'any.

Paral·lelament, l'Ajuntament ha treballat en una operació per adquirir 3.000 metres quadrats de sòl urbà en uns terrenys que ara serveixen d'aparcament de l'escola, i que es reservaran com a «futur espai estratègic» de cara a la construcció de nous equipaments que s'hauran de definir. Òrrit ja ha avançat que en aquest mandat no s'hi actuarà.