Fem Poble aposta perquè una cooperativa financi la residència

Comptar amb el suport d'una empresa de caire social i sense ànim de lucre és ara per ara «l'única opció viable» per cobrir els 3 milions d'euros que li falten a l'Ajuntament de Sallent per poder finançar els 8 que costarà la construcció de la futura residència. Així és com ho veu el grup de Fem Poble, a l'oposició, que ha estat explorant aquesta via i assegura que com a mínim hi hauria una cooperativa interessada (Suara), de manera que «només s'hauria de concretar la forma jurídica per tirar endavant aquesta col·laboració», mitjançant concurs, entre l'Ajuntament i l'empresa que en surti, segons ha apuntat el regidor de Fent Poble, Guillem Cabra.

De fet, ja és una opció que l'Ajuntament té sobre la taula, però no és l'única. Com ja va explicar aquest diari en l'edició de dissabte, el govern d'ERC també estudia com a possibles alternatives de finançament la venda de patrimoni immobiliari que té a Barcelona o les subvencions públiques que pugui rebre, i si calgués podria fer un esforç extra amb recursos propis o amb més endeutament «dins uns límits raonables», segons explicava l'alcalde, Oriol Ribalta.

Fem Poble voldria un finançament «el cent per cent públic», però veu poques possibilitats que aquestes opcions prosperin sense una nova demora del projecte, que fa més d'una dècada que està pendent i la idea és poder-lo iniciar a començament del 2022. Quant a la venda de patrimoni «no avalaríem de cap manera que es posés a subhasta per al millor postor», i en relació amb els ajuts públics «ja ens van tancar portes i només ens quedarien els fons europeus», diu Cabra, convençut que tampoc no arribarien a cobrir els 3 milions. A més, pensa que això tensaria en excés les finances municipals.Davant d'això, posa en relleu «l'existència d'una alternativa viable i factible sobre la taula» a partir de l'interès de com a mínim una cooperativa, que els tres grups municipals (ERC, JxS i Fem Poble) van conèixer en una visita recent a una residència que gestiona Suara.

Aquest model, aposta «per un inversor privat però sense ànim de lucre i amb perspectiva social», defensa Cabra, partidari de constituir una empresa mixta entre l'Ajuntament i la cooperativa que sortís del concurs, fet sobre la base d'unes clàusules socials que limitin la tipologia dels aspirants. Tanmateix, no descarta altres fórmules, com que les mateixes famílies puguin ser cooperativa. «És el que hem d'estudiar, però l'important és que hi ha una alternativa viable», conclou Cabra.