Avinyó adapta la Fira dels Matiners a la situació actual

El comerç d'Avinyó exhibeix aquest dies als seus aparadors el vestuari de les representacions teatrals de la Fira dels Matiners, coincidint amb la seva celebració aquest cap de setmana. Per segon any consecutiu,la fira, que arriba a la desena edició, no pot celebrar-se com és habitual i, per aquest motiu, s'ha preparat un programa d'actes adaptat a les circumstàncies derivades de la pandèmia de la covid-19.

La imatge dels carrers plens de visitants, de parades i de representacions teatrals encara haurà d'esperar. Tot i així, Avinyó no ha volgut passar per alt la celebració de la Fira dels Matiners i ha programat diferents activitats per aquest cap de setmana. L'ambient festiu ja es respira amb els domassos als balcons i els aparadors de les botigues del poble estan ambientats de l'època. S'hi pot veure el vestuari característic de la fira, amb soldats carlins i isabelins, burgesos, pagesos o infermeres, entre d'altres.

Demà, per escalfar motors, a les 7 de la tarda, hi haurà la presentació del llibre La filla del capità groc, a càrrec de l'autor, Víctor Amela. Diumenge, dia central de la festa, es farà una exposició d'artistes locals als porxos de l'Ajuntament, es podrà veure un fotomuntatge de la fira al Local Catalunya, es faran visites guiades al celler de Cal Verdaguer, s'obrirà l'Espai Matiners, actuaran els Grallers d'Avinyó i es farà la inauguració de les obres de rehabilitació de la Torre dels Soldats. Tot plegat, amb aforaments limitats i mesures de seguretat per evitar la propagació de la covid-19.