El Bages i l'Anoia tindran mobilitzacions contra els macroprojectes solars i eòlics

Entitats i col·lectius ecologistes, amb el suport també del sindicat Unió de Pagesos, es mobilitzaran aquest cap de setmana arreu del territori contra el que qualifiquen d'«allau» de projectes d'energies renovables i per demanar un canvi de model. Uns projectes, referits bàsicament a camps d'energia solar fotovoltaica i parcs eòlics, que tenen en les comarques de la Catalunya Central un dels territoris més festejats, especialment al Bages, el Moianès i l'Anoia. Precisament, la Catalunya Central serà un dels espais que aquest cap de setmana serà un dels focus d'aquestes mobilitzacions, coordinades per la Xarxa per la Sobirania Energètica i la Xarxa d'Entitats Catalanes per una Transició Energètica Justa, i que també es duran a terme a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, al Pallars Jussà, Ponent i el Penedès. Inclouran des de tractorades a marxes a peu i tindran com a denominador comú la lectura d'un manifest on s'exigeix la derogació del decret llei 16/2019. Avancen que hi hauran més protestes en les properes setmanes. «Anem a l'una i no pararem», adverteixen.

En el cas de la Catalunya Central, l'acció de protesta tindrà lloc diumenge a Manresa. Segons va detallar Carola Riubadí, portaveu de la coordinadora d'aquesta àrea, consistirà en una marxa lenta des del Palau Firal de Manresa, on es concentraran a les 11 del matí, fins a la zona esportiva del Congost, també a la capital del Bages. La protesta, impulsada per set col·lectius ecologistes sorgits arran de la proliferació dels projectes al territori, acabarà amb diversos parlaments.

L'Anoia també serà escenari de mobilitzacions. En aquest cas, d'una de les dues que hi ha convocades a l'àrea territorial del Penedès. Diumenge es farà una marxa, a peu o en bicicleta ,que tindrà una desena de punts de partida: els indrets on es projecten els parcs fotovoltaics o eòlics. La intenció és que els diferents grups s'apleguin a quarts d'1 del migdia a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada, on es llegirà el manifest.

La proliferació de projectes ha motivat en els darrers mesos la creació de diverses plataformes opositores a l'aàrea central. I cal recordar que, en un acte recent, la CUP advertia que, si tiren endavant els 12 projectes que ara mateix té la Ponència d'energies renovables sobre la taula, només al Bages i al Moianès hi hauran prop de 300.000 plaques solars ocupant terrenys rústics. En el cas de l'Anoia, quantificava que amb els projectes que hi ha plantejats la comarca pot acumular un total de 800 hectàrees de parcs solars i 120 aerogeneradors.

Sota el lema El territori diu prou la protesta arriba després de la concentració que, el cap de setmana passat, va aplegar 52 col·lectius ecologistes a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. «Aquest projectes s'han de frenar i posar solució perquè una altra manera de fer la transició energètica és possible», ha assegurat Montserrat Corberó, portaveu de la Xarxa d'Entitats Catalanes per una Transició Energètica Justa.