Les botigues de Sant Fruitós celebren demà la Festa del comerç al carrer

L'Associació de Comerciants de Sant Fruitós de Bages ha organitzat per a aquest dissabte la Festa del comerç al carrer, que compta amb el suport de l'Ajuntament i que començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins a 2/4 de 2 del migdia.

Els establiments adherits a l'Associació Sant Fruitós Comerç Actiu exposaran els seus productes a les portes de cada botiga i oferiran descomptes i promocions especials.

Com a iniciatives especials, els clients que realitzin compres superiors a 20?euros s'enduran una bossa de roba personalitzada i amb l'eslògan «Jo compro al comerç local». A més, per totes les compres superiors a 10?euros els comerciants oferiran tiquets bescanviables per refrescos i cafès, als establiments de restauració adherits.

Durant tot el matí, els carrers s'ompliran de música amb actuacions en directe. A la plaça de l'Ajuntament es podrà gaudir amb el swing & manuche de Món Petit Món, al carrer Sallent amb la rumbeta del Kevin Deké i a la plaça del Ressorgiment, amb el Blues del Sergio. Aquesta jornada de comerç al carrer vol dinamitzar i donar visibilitat als establiments del poble i fomentar el consum de proximitat.