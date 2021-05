Els codis QR s'estenen a les parades de bus interurbà de la Catalunya Central

Les parades de bus de la xarxa de transport interurbà compten cada cop més amb codis QR per tal que els usuaris puguin accedir amb el mòbil a la informació tant d'horaris com del servei. Es tracta d'una innovació més de la xarxa de transport interurbà per tal de millorar el nivell d'informació dels usuaris amb l'ús de les tecnologies digitals i afavorir un millor accés dels ciutadans al sistema de transport públic perquè aquest es percebi com una alternativa adequada a les seves necessitats de mobilitat.

Actualment, la major part dels operadors ja estan treballant amb la Direcció General de Transports i Mobilitat en la instal·lació d'aquests codis amb l'objectiu d'arribar al 100% de la implementació al conjunt de parades dels serveis interurbans el més aviat possible.

Hores d'ara ja hi ha diversos operadors que estan desenvolupant aquesta actuació en diferents zones del territori.

És el cas dels serveis gestionats per les empreses del grup Sagalés especialment a les comarques de la Catalunya Central i del Vallès Oriental, on totes les línies d'autobús exprés.cat operades a l'àrea de Barcelona disposen de codi QR a totes les parades. A més, ja s'ha instal·lat aquest sistema per accedir a la informació en 21 línies d'autobús i 610 parades i es segueix treballant per a implantar aquest sistema en totes les línies que gestiona.