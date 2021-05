Roben un violí francès del segle XVIII a un compositor de Sant Joan

arxiu particular

Manel Ribera interpretant amb el violí arxiu particular

Robatori insòlit a Sant Joan de Vilatorrada, on uns lladres van emportar-se, aquest dijous, un violí i un arc de violí datats del segle XVIII i XIX, respectivament. Aquests intruments i la funda que els contenia són l'únic botí que els autors del robatori es van emportar del domicili del seu propietari, el músic i compositor Manel Ribera.

Segons explica el mateix Ribera en declaracions a Regió7, el violí sostret és un instrument francès fabricat pel taller Mirecourt. Per fer-se una idea del que és aquest instrument, que ell mateix qualifica com «una joieta», manifesta que equival a la versió francesa de l'època dels Stradivarius. Ell té aquest instrument des del 1982. Aleshores es va taxar en 250.000 pessetes (uns 1.500 euros) de l'època, encara que actualment calcula que el seu valor podria ser d'entre 30.000 i 70.000 euros.

L'altre objecte robat és l'arc amb el qual tocava aquest violí, que també és una peça excepcional. Datat del segle XIX, és un Hall, ara ja fora de catàleg, que conté closca de tortuga –element ara no permès– i també un taló d'or, a més de diferents característiques que el fan únic. En aquest cas, el bagenc situa el seu valor entre els 6.000 i els 12.000 euros. També se li van emportar la funda on hi havia les dues peces. El seu valor, diu, és aproximadament de mil euros.

Ribera explica que la pèrdua del violí i el seu arc li ha suposat un «trasbals» i remarca que, a més del valor econòmic de les dues peces, també hi ha el valor sentimental i el vincle que s'estableix entre l'intèrpret i els instruments. El seu idil·li es remunta al 1982, quan encara era un infant. En aquell moment, diu que la seva família, «molt humil», ja que els seus pares eren treballadors del sector tèxtil, van fer un important esforç per poder adquirir l'instrument.

Ribera comenta que amb aquest violí i aquest arc «he fet concerts per tot el món», ja que durant anys ha estat intèrpret. Actualment, però, se centra en la composició musical i alterna els encàrrecs que rep amb la tasca de professor d'aquesta especialitat a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

També explica que el robatori li suposa un problema en l'àmbit professional. Segons comenta, els instruments de corda, com és el cas del violí, són «molt personalitzats» i els intèrprets s'adapten molt al seu, cosa que ara «fa que estigui molt perdut». Afegeix que pot arribar a necessitar un any per adaptar-se a un nou violí.

Segons explica Ribera, el robatori dels instruments es va produir aquest dijous i va agafar-lo totalment per sorpresa. Narra que cap a tres quarts de quatre del migdia, quan va arribar a casa, es va trobar la porta forçada. Quan hi va entrar, va sentir soroll i sospita que els autors del robatori encara eren dins i que podrien haver marxat sortint pel balcó o el terrat i després fugint per la teulada.

Ribera afegeix que ja ha denunciat la sostracció del violí, l'arc i la funda als Mossos d'Esquadra. El cos policial ja ha portat a terme una primera inspecció al seu habitatge per intentar aclarir els fets i determinar-ne l'autoria.

Respecte al robatori, el compositor també mostra la seva estranyesa pel fet que els lladres només s'emportessin la funda amb els dos instruments, que es trobaven en un lloc molt concret de l'habitatge. En canvi, no es van endur una guardiola amb diners en metàl·lic ni altres objectes de valor que estaven a la vista i haurien estat fàcilment accessibles per als lladres, que també van entrar al seu despatx i van regirar la seva part d'un armari compartit. Ara, el músic demana que si algú veu o localitza les peces robades li ho faci saber.