Les excuses més sonades dels que s'han saltat el confinament al Bages

Han estat sis mesos d'estat d'alarma en què la llibertat de moviment estava restringida amb la finalitat de frenar la pandèmia. No tothom, però, ha seguit fil per randa les normatives anticovid i els Mossos d'Esquadra s'han trobat, al llarg d'aquest temps, amb excuses sonades quan han hagut d'identificar persones que no respectaven les normes anticovid. Aquest diumenge, coincidint amb la fi de l'estat d'alarma, la policia ha a fet un recopilatori de les excuses més sonades. Els agents desplegats a les diferents vies de circulació durant tot aquest període des del març de l'any passat s'han trobat amb situacions que poc podíem preveure, com la ja recurrent excusa d'anar a posar una espelma o fer una promesa al monestir de Montserrat.

En aquest cas i fins fa poc, van ser diversos els viatgers que al—legaven que es dirigien al Principat d'Andorra i que volien aprofitar, ja que els venia de pas. Les denúncies en aquest sentit van ser diverses, especialment de visitants de fora del Bages que consideraven que si des de casa podien veure el massís de Montserrat, volia dir que hi podien anar tranquil—lament ja que entenien que estava a la seva comarca. Aquesta emblemàtica muntanya i el seu santuari i monestir benedictí van atraure nombroses persones durant els diferents confinaments i per tant els controls policials van ser recurrents. També ho van ser les explicacions d'aquells que van intentar arribar-hi, com el d'un home que ho va justificar perquè la seva dona, embarassada, tenia el desig o capritx de menjar el mató que allà s'hi elabora. De la mateixa manera doncs, aquella persona que volia posar una espelma pel seu fill, aspirant a mosso.

Per altra banda, també recorden quan una patrulla va aturar un home que es va saltar el confinament per desplaçar-se fins a Manresa des de Castellgalí amb el pretext de canviar la pila del rellotge, l'únic amb què confiava per no desorientar-se.

Però en el conjunt del país s'han trobat amb altres arguments inversemblants, com quan els Mossos van aturar un home que necessitava anar a casa del seu germà perquè no sabia cuinar, i alimentar-se era essencial, és clar. Per altra banda, en la fase més restrictiva de les mesures anticovid la policia aturar un veí de Figueres que va trencar el confinament per fer un servei sexual a domicili, segons ell per ser essencial. L'explicació més inversemblant que es repetia era la d'anar a la segona residència perquè hi havia una fuita d'aigua, això sí, anava tota la família a arreglar-la.