Callús posposa la construcció de la llar d'infants que preveia estrenar el curs que ve

L'Ajuntament de Callús ha aturat la tramitació de la modificació puntual del pla general que havia de permetre la construcció de la nova llar d'infants municipal en un terreny a tocar de l'escola Joventut. Uns errors en l'informe tècnic per canviar la qualificació dels terrenys han obligat al consistori a aturar els tràmits. Això, sumat a la manca de recursos econòmics per tirar endavant el projecte, farà que la construcció del nou equipament, que es preveia posar en marxa el curs vinent, hagi d'esperar. L'Ajuntament, però, ratifica la seva intenció de fer el nou centre.

Callús no podrà disposar el curs que ve d'una nova llar d'infants com preveia l'Ajuntament del municipi, que l'any passat havia iniciat els tràmits urbanístics per fer un nou edifici al costat de l'escola pública Joventut, als baixos de la qual es troba ubicada des de la seva creació la llar d'infants la Mainada, que amb el temps ha anat quedant petita i ocupa espai del centre de primària.

Segons l'alcalde de Callús, Jordi Mas, «uns errors en l'informe tècnic» per canviar la qualificació dels terrenys els obligarà a «tornar-lo a fer» i, per això, «hem hagut de retirar la tramitació del projecte d'ubicació». A més, assegura que, amb la pandèmia, «no tenim els recursos per tirar endavant l'escola bressol», tot i que reitera que «la intenció és fer-la».

La nova llar d'infants es vol construir en un terreny municipal situat pràcticament a tocar de l'escola de primària, entre aquest edifici i la plaça. Per fer-ho possible calia una modificació puntual del pla urbanístic que afecta dos terrenys que hi ha al sector de la casa consistorial i l'escola pública. Aquest era un pas previ i imprescindible per poder tirar endavant el projecte de construcció del nou edifici.

En aquest sentit, l'Ajuntament ja va donar llum verda l'any passat al canvi de qualificació perquè l'espai on es projecta la construcció de l'edifici educatiu consta com a zona verda i calia passar-lo a zona d'equipaments. Al mateix temps calia compensar la pèrdua urbanística de l'àrea verda i el moviment de peces es completava destinant a aquesta qualificació el terreny on actualment hi ha un barracó de l'escola de primària per dotar de més espai el parc que hi ha al costat. Aquest mòdul estava previst retirar-lo el curs que ve coincidint amb l'obertura del nou centre.

Ara, amb l'aturada de la tramitació no serà possible tenir el nou edifici de cara al curs que ve i, de retruc, tampoc es podrà eliminar el barracó de l'escola Joventut, tal com tenia previst el departament d'Educació. Per aquest motiu, consistori i departament ja han acordat mantenir-lo a l'espera de les futures necessitats d'espai a l'escola i de la construcció del nou edifici.

D'altra banda, l'escola bressol la Mainada, que té el servei externalitzat des del 2014, passarà a ser de nou municipal, tal com era en un principi. «Nosaltres creiem que és un servei que ha de ser de gestió directe municipal i la tornarem a internalitzar» aprofitant que s'acaba la concessió, apunta Mas.