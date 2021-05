Dues hores de marxa lenta per dir no als grans parcs energètics

Una vintena de tractors, juntament amb una quarantena de turismes i un petit grup de bicicletes i motos, van protagonitzar ahir al matí una marxa lenta que es va allargar unes dues d'hores en contra de la instal·lació de grans centrals de producció d'energia renovable en zones que actualment són de conreu.

La marxa va sortir passades les 11 del matí del Palau Firal de Manresa i va arribar al Congost, on es van fer els parlaments, unes dues hores després que els vehicles haguessin travessat les principals artèries de circulació de la capital bagenca sense incidents.

El lema de la mobilització, «Renovables sí, però així no», es podia veure en diversos vehicles que participaven a la marxa. Alguns dels vehicles participants també duien una fotografia del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en funcions, Damià Calvet, de cap per avall i un escrit on es llegia: «Les plaques, a les teulades».

La marxa estava organitzada conjuntament per Unió de Pagesos i set entitats veïnals, ecologistes i conservacionistes del Bages i el Moianès. En l'arribada a la zona del Congost, per part del sindicat Unió de Pagesos van denunciar que el decret llei 16/2019 permetria ocupar unes 2.250 hectàrees de sòl agrari al Bages els pròxims 5 anys.

Segons el coordinador d'UP al Bages, Josep Guitart, aquestes instal·lacions tindrien un «impacte brutal» i, fins i tot, posarien en risc la viabilitat d'explotacions agrícoles i ramaderes, ja que poden arribar a ocupar un màxim del 15% del sòl agrari de cada municipi.

D'altra banda, Guitart va denunciar que arran del decret 16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica, aquest permet que «empreses de fora i de l'Íbex aterrin molt ràpid», i va afirmar que en vuit mesos ja han estudiat tot Catalunya per implantar nous projectes i aprofitar les ajudes de la Unió Europea.

Per part d'Unió de Pagesos, reclamen l'aposta per un model alternatiu. En aquest sentit, la coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques centrals, Rosa Calsina, va afirmar que hi ha altres emplaçaments possibles per a la instal·lació de plaques solars i i molins de vent que no siguin els terrenys agrícoles. Així doncs, va demanar una aposta per l'autoconsum i la proximitat i que s'aprofitin espais com les teulades de polígons industrials i degradats. Rosa Calsina també va anunciar que hi haurà més mobilitzacions.