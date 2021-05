Navarcles serà enguany la seu del pubillatge de la Catalunya Central, dissabte que ve

El pubillatge de la Catalunya Central celebrarà enguany la festa de proclamació dels seus nous representants a Navarcles. Serà dissabte que ve, 15 de maig, i es retransmetrà via streaming a la plataforma YouTube.

A l'inici de la jornada, un total de 12 noies i 6 nois de les comarques de l'Anoia, Osona, el Berguedà, el Bages i el Solsonès se sotmetran a un examen que consistirà en una prova escrita sobre cultura general i una entrevista per part del jurat, que estarà format per un representant masculí i una representant femenina dels municipis dels participants. A partir d'aquí s'escolliran la nova pubilla i primera i segona dames, i el nou hereu i primer i segon fadrí que representaran la Catalunya Central durant el proper any.

A la tarda tindrà lloc l'acte de proclamació, amb el comiat previ dels representants sortints. L'any passat, l'acte s'havia de celebrar a Balsareny però es va haver de suspendre per la covid.