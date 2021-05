Sant Vicenç reforçarà l'educació en el lleure i l'activitat amb el Pla de Joventut

Un programa de tallers d'educació emocional, visites per als alumnes d'ESO als centres d'educació secundària del poble, o la posada en marxa d'un projecte de prevenció de conductes relacionades amb el consum de substàncies estupefaents, embarassos no desitjats i violències sexuals en espais públics, són algunes de les novetats que introdueix el Pla Local de Joventut que ha aprovat l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet de la mà del Casal de Joves RKÓ, i que mantindrà i potenciarà tallers i activitats que ja es feien fins ara, com també la relació que s'ha generat amb els centres educatius mentre el Casal de Joves ha estat tancat a causa de la pandèmia.

Com a novetats, també es fomentarà un espai per recollir propostes en els punts de pati o bé a les tutories, i es planteja fomentar la inserció laboral del col·lectiu de joves oferint orientació i recursos en coordinació amb el SOM i el mateix Casal de Joves. També es reforçaran els punts lila en espais de festa i es donarà a conèixer el programa «Àngels de nit» per vetllar per la salut i la prevenció del consum de begudes alcohòliques en espais d'oci nocturn.

Així mateix, es proposaran activitats artístiques per a dibuixants de còmic i manga oferint-los espais, es planteja un programa intergeneracional per treballar la convivència entre el jovent i la gent gran, i la celebració del Dia de l'Orgull LGTBI+, entre d'altres.