Avinyó reviu l'essència dels Matiners amb una fira de petit format

De petit format i amb activitats adaptades a la normativa de la covid-19. Així va ser la desena edició de la Fira dels Matiners d'Avinyó, que es va celebrar aquest cap de setmana passat. No hi va haver les habituals recreacions teatrals, ni les parades dels comerciants i artesans, però la fira no va voler deixar de celebrar-se amb artistes locals al carrer, visites guiades, l'actuació dels grallers i la inauguració de les obres de de rehabilitació de la torre dels Soldats.

La fira va tenir com a principals protagonistes els artistes locals, que van exposar les seves obres al porxo de l'Ajuntament amb pintures, escultures, joies o gravats , entre d'altres. Per mantenir viva l'essència de la fira, que per segon any consecutiu no s'ha pogut celebrar amb el format habitual, els Grallers d'Avinyó van fer una petita cercavila pel centre del poble i el Local Catalunya va acollir un muntatge audiovisual amb imatges de la festa, que va tenir un bona acollida entre els participants.

Qui va voler també va poder visitar el s cellers de Cal Verdaguer i l'Espai Matiners. D'altra banda, es va fer la inauguració institucional de les obres de rehabilitació de la torre dels Soldats, que havia format part de la xarxa de telegrafia òptica. Aquest element patrimonial és una de les icones del municipi, que ara s'ha convertit en un espai visitable.