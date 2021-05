El Bages tanca una setmana en què ha assolit el nombre més alt de grups escolars confinats

La Catalunya Central ha viscut una cinquena setmana del trimestre escolar de situacions contraposades. I és que, mentre les dades globals han posat de manifest una tendència clarament a la baixa de l'impacte de la covid als centres educatius, el Bages tancava el balanç amb la xifra més elevada de grups confinats de tot el que portem de curs, amb un total de 59, i amb un focus d'especial incidència, Sant Vicenç de Castellet.

Anem a pams. Al conjunt de la regió central les xifres de grups i persones en quarantena en el tancament d'aquesta cinquena setmana era el 8% més baix que en la precedent. En concret, s'ha passat de 123 grups confinats a 113, i de 216 persones menys (de 2.748 a 2.532). Ara bé, d'aquests totals del conjunt de la demarcació, el Bages en concentrava més de la meitat. A la comarca, l'augment del nombre de grups en quarantena ha estat, d'una setmana a l'altre, del 55%, i del 64% en el volum de persones (alumnes, docents i personal) confinats. Com es deia anteriorment, els 59 grups amb que es va tancar la setmana és clarament la pitjor xifra del curs, ja que fins ara el registre més elevat s'havia donat en el tancament de la primera setmana de novembre, quan en van ser 52. En cap altre moment al Bages s'havia superat la cinquantena de grups en quarantena dins d'una mateixa setmana.

I d'aquests 59, cal subratllar que pràcticament una quarta part s'han concentrat a Sant Vicenç, municipi on es va tancar la setmana amb un total de 14 grups i 359 persones en quarantena, distribuïts entre quatre dels sis centres que hi ha a la població. El focus de més concentració se situava a l'institut, on en arribar al cap de setmana hi havia nou grups i 246 persones confinades. La dada més significativa, però, és que en últims 10 dies s'hi havien detectat un total de 71 positius, segons dades que consten en el portal Traçacovid de la Generalitat. De fet, la setmana passada es van fer cribratges al centre i la majoria de grups ja hi van retornant al llarg d'aquesta.

L'altra comarca que encara va registrar un creixement del nombre de grups confinats va ser el Solsonès, que va passar de 6 a 7. A la resta, el volum d'afectació va clarament a la baixa. És especialment significatiu el cas de l'Anoia, que va tancar la tercera setmana del trimestre amb 53 grups confinats, amb Calaf a l'epicentre. Encara en fa dues en tenia 43, i la passada la va tancar amb 19.

Al Berguedà es va passar de 5 grups confinats a només dos, i el nombre de persones que es van haver de posar en quarantena dels centres escolars es va reduir de més de dos terços en el salt entre una setmana i l'altra.

Al conjunt de la regió central el nombre de grups confinats, 113, equival al 2,1% del total.

Tant al Moianès com a la Cerdanya es va tancar el balanç setmanal amb un únic grup en quarantena.

A l'Alt Urgell s'ha produït un descens, ja que al final de la setmana passada hi havia 7 grups-classe confinats, mentre que en l'anterior eren 9. Tanmateix, era l'única demarcació de l'àrea d'influència de Regió7 que, en acabar aquesta cinquena setmana del trimestre, tenia un centre totalment confinat. Es tractava de l'escola Miret i Sans d'Organyà, de la ZER Marieda. Ahir, però, ja havia reobert.