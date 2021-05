L'Institut Bages Sud de Castellbell i el Vilar acull des d'aquest mes de maig una nova activitat d'educació emocional impulsada per l'Ajuntament d'aquesta població, i que s'adreça tant a l'alumnat com al professorat i a les famílies dels alumnes d'ESO del centre, amb la voluntat de dotar-los de noves eines per a la gestió emocional.

Amb una programació d'activitats de diverses sessions, es vol fer un acompanyament als joves per ajudar-los a prendre consciència d'allò que senten i entrenar-los per regular les seves emocions. D'aquesta manera s'intenta aconseguir que, poc a poc, tinguin una millor percepció del seu propi benestar.

Les sessions que s'han preparat durant aquest mes de maig sobre gimnàstica emocional van a càrrec de Maria Navarrete, que és llicenciada en Belles Arts, educadora social i animadora, i també té un màster en Neuroeducació i educació emocional i benestar.

L'activitat que ara s'ha estrenat a l'institut de Castellbell es planteja per intentar donar resposta a les necessitats que pot tenir especialment l'alumnat dels diversos cursos d'ESO, tenint en compte que viuen de ple l'època adolescent en què les emocions són més intenses.