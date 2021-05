Sant Vicenç constitueix un Consell de Salut per coordinar accions en aquest àmbit

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha constituït el Consell de Salut. Es tracta d'un nou òrgan consultiu de què es dota el municipi amb l'objectiu de promoure la participació i la coordinació de tots els col·lectius que tenen relació d'alguna manera o altra amb la salut al municipi i que ha de servir per fer realitat propostes concretes per a la millora del benestar de la ciutadania.



El grup farà un seguiment del Pla de Salut Local, analitzarà les dades de salut al municipi, tindrà un paper d'assessorament en la tria de prioritats i línies de treball, proposarà millores de funcionament dels serveis de salut i, finalment, actuarà per aconseguir una major participació ciutadana en aquest àmbit.

El Consell de Salut compta amb la participació dels partits polítics amb representació municipal, dels representants de les entitats sociosanitàries i institucions públiques amb presència a Sant Vicenç de Castellet, de les associacions de veïns, de les AMPA, de les entitats esportives, de les farmàcies, de les consultes privades, de l'esplai d'avis i també es compta amb la presència dels tècnics i tècniques municipals.