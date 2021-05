El grup parlamentari del PSC reclama al Departament d'Educació que encarrili la construcció dels nou institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada, i de l'institut Bages Sud de Castellbell i el Vilar. Els socialistes han concretat aquesta demanda mitjançant una proposta de resolució presentada pel diputat i alcalde de Castellgalí Cristòfol Gimeno, en què es posa com a horitzó que, com a molt tard, el 2023 puguin començar les obres de construcció de tots dos equipaments.

El PSC recorda que, en el cas de Sant Joan, és tracta de concretar «d'immediat», la cessió de terrenys per a la construcció de l'Institut Cardener, amb l'objectiu de «donar resposta a les necessitats educatives del municipi, un dels de major població de la comarca del Bages». Aquest centre -un dels dos de secundària que hi ha al municipi, en aquest cas amb els cursos de primer a quart d'ESO- va néixer fa nou anys i des de la seva creació està ubicat a l'immoble que anteriorment ja havia acollit de manera temporal -successivament- l'escola Joncadella i l'Ametllers.

Pel que fa Castellbell i el Vilar, l'Institut Bages Sud funciona en mòduls prefabricats des de la seva creació, l'any 2009. L'Ajuntament ha posat a disposició del Departament diversos terrenys per acollir l'esperat i llargament reclamat equipament definitiu.

El grup parlamentari socialista ha presentat la proposta de resolució mitjançant la qual exposa en 4 punts els acords necessaris entre el Departament d'Educació i els dos Ajuntaments esmentats, per poder disposar dels dos equipaments educatius «en el termini més breu possible, fixant per a 2023, l'inici de l'execució de les obres».

El PSC considera que la proposta és «realista» i «degudament planificada com per fer-la viable si existeix veritable interès en dur-la a terme. Per aquest motiu es presenta en el Parlament de Catalunya a fi de que s'aprovi en la Comissió corresponent i sigui d'obligat compliment pel Govern de la Generalitat, a partir del moment que comenci les seves funcions».