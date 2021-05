Territori no veu com reduir temps a la línia de Renfe fins que no se n'ampliï capacitat

La conselleria de Territori considera que a la línia de Renfe del Bages (R4) no es podrà restar temps als horaris actuals fins que la infraestructura no guanyi en capacitat. Un salt que passa perquè el ministeri de Foment vagi fent realitat diferents actuacions que hi ha incloses dins del recent Pla de Rodalies, algunes de les quals s'han d'executar d'aquí al 2026. El departament (que té la gestió del servei, però no de la infraestructura, que és d'Adif, ni dels trens, que són de Renfe) afirma, en resposta a una consulta feta per Regió7, que el fet que en els últims anys s'hagin anat resolent diferents punts crítics que motivaven limitacions de velocitat dels combois (sobretot zones amb talussos inestables) han permès un guany en seguretat però que no aporten marge per poder fer un primer pas en aquests moments en la reducció del temps del trajecte. Només es van fer uns ajustos d'entre 2 i 3 minuts. Territori insisteix que el que condiciona poder fer un pas endavant important en aquest aspecte és la capacitat de la infraestructura, que segueix molt limitada a partir de Terrassa i sobretot en l'entrada a Barcelona. «En aquests moments no podem triar els horaris que vulguem, depenem de la capacitat de la línia», insisteixen.

La pregunta plantejada per aquest diari venia motivada pel fet que Pere Macias, coordinador Pla de Rodalies a Catalunya (càrrec designat pel ministeri de Foment), va explicar en una xerrada que va fer dins d'una jornada organitzada per la Cambra de Manresa (vegeu edició del 30 d'abril) que el servei de Renfe de Manresa podria començar a restar temps de trajecte d'una manera prou notòria al llarg dels propers cinc anys, a mesura que vagi confluint la materialització de diferents infraestructures, la qual cosa coincidiria amb el punt de vista de la Generalitat. Ara bé, Macias també apuntava que un d'aquests factors és la resolució dels crítics que en la darrera dècada han motivat una limitació de velocitat per motius de seguretat, la major part dels quals ara ja estan en condicions. Segons el coordinador del pla n'hi va arribar a haver una desena al llarg d'aquesta línia, però amb les obres que s'hi han fet en els últims anys actualment s'han reduït a dos. Limitacions que obligaven els trens a transitar en alguns punts a entre 30 i 60 quilòmetres per hora. Segons va dir Macias en la jornada de la Cambra, ara la majoria ja estan resoltes i es podria començar a estudiar un augment de la velocitat i, per tant, dels temps, «però això depèn de la Generalitat» que és l'operador del servei. El govern català, però, creu que continua seguint sense tenir marge de maniobra fins que la línia no guanyi en capacitat. Algunes de les infraestructures previstes d'aquí al 2026 que han de permetre guanyar aquest marge són la remodelació de l'estació de Montcada Bifurcació, on es preveu resoldre els encreuaments actuals entre la línies que hi conflueixen (entre elles la de Manresa) de manera que ha de donar més fluïdesa al pas dels trens; que es vagi posant en servei la nova estació de la Sagrera, que ha de contribuir a desembussar el tap que provoca la confluència de línies a Barcelona; i que entrin en funcionament els nous sistemes de gestió de trànsit ferroviari, de tecnologia avançada (el que tècnicament es coneix com a ERTMS), que han de facilitar una millor cadència de la regulació de serveis i, per tant, de les entrades i sortides de trens.

D'altra banda, però, cal tenir present que en els propers cinc anys també és prevista la construcció de dues noves estacions, l'una a Terrassa i l'altra a Sabadell, que d'entrada faran incrementar aquest temps de viatge ja que hi haurà el temps d'aturada dels trens.