Un total d’onze municipis del Bages, de la mà del Consell Comarcal, han donat forma a la comissió de la Xarxa Intermunicipal de Mobilitat Verda, una plataforma que té per objectiu treballar per fomentar l’ús dels carrils per a bicicletes al territori perquè es converteixi en una alternativa segura al vehicle privat. El propòsit d’aquest treball conjunt entre municipis parteix de la visió que les actuals carreteres que connecten els principals nuclis de població del territori tinguin un espai propi i segregat per a una mobilitat en bicicleta, a peu o amb altres ginys de baixa velocitat.

La idea, segons han concretat fonts del Consell Comarcal com a promotor de la comissió, és que aquestes vies, que serien paral·leles a les carreteres actuals, permetrien descongestionar el trànsit motoritzat i servirien també per a una mobilitat d’oci, esportiva i fins i tot turística, tot i que inicialment estarien plantejades per a la mobilitat laboral i quotidiana.

El projecte neix a partir de la tasca del Consell Comarcal del Bages, que juntament amb el Consorci Viari de la Catalunya Central i el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages, treballa per aconseguir millores en matèria de mobilitat «i per tenir un territori més competitiu, sostenible i reequilibrat».

Durant els darrers anys s’han presentat diferents propostes per habilitat carrils per a bicicletes a la comarca i és a partir d’aquests projectes que el Consell Comarcal del Bages ha decidit impulsar la comissió.

Aquesta iniciativa recull també la petició de la Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Manresa. En aquest sentit, s’ha treballat en l’adequació de la carretera BV-4501 que uneix Manresa i Santpedor passant per Pineda de Bages i la creació d’un nou carril per a bicicletes entre Sant Fruitós de Bages i Torroella de Baix paral·lel a la carretera N-141c.

El conseller de l’Àrea de Territori i Mobilitat del Consell Comarcal del Bages, David Aaron López, apunta que «amb aquesta comissió coordinem esforços i sumem projectes que fins ara quedaven aïllats per treballar de manera conjunta des de l’àmbit públic i privat». La iniciativa respon a la necessitat complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, en concret als objectius 11 (ciutats i comunitats sostenibles) i 13 (acció climàtica).

Representació territorial

Els onze municipis que formen part de la comissió, que continua oberta al conjunt del territori, són Callús, Castellgalí, Manresa, Navarcles, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet i Santpedor. El grup de treball buscarà la complicitat de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del territori per fer realitat aquest projecte.