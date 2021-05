El resultat de la primera onada de cribratges poblacionals que el departament de Salut fa a la Regió Sanitària Catalunya Central s'ha tancat amb 7 positius de les 738 proves fetes fins a dia d'avui. Les proves diagnòstiques s'han dut a terme durant dues setmanes a través dels Centres d'Atenció Primària als municipis designats per l'Agència de Salut Pública seguint criteris epidemiològics i poblacionals. S'han fet a Manresa (en dues àrees basques), Solsona, Artés, Berga, Santa Margarida de Montbui i Torelló. La baixa participació en alguns punts ha fet replantejar la campanya que avui es tanca a 5 dels 7 municipis i només continuarà una setmana més a Solsona i Artés.

Les proves es dirigeixen a persones de menys de 70 anys asimptomàtiques, que no hagin passat la COVID-19 en els darrers 3 mesos i que no havien completat la pauta de vacunació. En aquestes dues setmanes Artés, Berga, Solsona i Manresa han donat entre 1 i 2 positius en els cribratges fets però també han estat els municipis amb un major nombre de tests realitzats. En concret i a l'espera dels resultats del cribratge d'avui divendres, Solsona és qui ha registrat un major índex de participació amb 272 proves fetes a l'EAP Solsonès. D'aquestes proves, 2 han donat positiu (un 0,7% dels participants). A Artés s'han fet 145 proves amb 2 positius (1,5%); a Berga, un total de 91 proves amb 2 positius (1,5%); a Manresa, 141 proves amb 1 positiu (0,7%); a Torelló, s'han fet 46 proves i no s'ha detectat cap positiu.

La campanya continuarà una setmana més a Solsona i a Artés. En concret Artés, només es podrà fer dimarts de 10 a 13h i a Solsona es mantenen els tres dies establerts amb els següents horaris: dilluns i divendres d'11:30 a 15h i dimecres de 16 a 19h. L'objectiu dels cribratges és detectar persones asimptomàtiques que, sense saber-ho puguin transmetre el virus i, per tant, tallar cadenes de transmissió. Els resultats es coneixen en 48/72 hores a través de l'aplicació La Meva Salut.