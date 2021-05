La Policia Local de Santpedor ha fet 75 identificacions de propietaris que no recullen les caques de gos al carrer, en les tres setmanes que fa que va arrencar al poble la campanya informativa A Santpedor, qui la fa la caga. En aquest període, també s’han aconseguit augmentar en una vintena els registres d’animals de companyia al cens.

La campanya es va engegar el 21 d’abril per posar focus en una problemàtica persistent al poble, com és l’abandonament de caques i pipis de gos als carrers. La iniciativa tenia per objectiu conscienciar la població de la importància de tenir cura dels espais comuns per una bona convivència i fer-ne partícip tota la població per fer de Santpedor un poble més net i amable. Després de tres setmanes en funcionament, la regidoria de salut pública valora molt positivament l’impacte que ha tingut.

La campanya informativa, a través de vídeos i vinyetes difoses a les xarxes socials i també en paper, ha comptat amb la Policia Local, que ha explicat als ciutadans la campanya i l’ordenança, verificant que els gossos estiguessin censats, amb xip i es fessin càrrec dels excrements.

A partir d’ara, la Policia Local sancionarà als propietaris que incompleixin l’ordenança