Sant Vicenç completarà enguany la rehabilitació monumental de Castellet

Els treballs de rehabilitació de les edificacions del conjunt monumental de Castellet, a Sant Vicenç, encaren la recta final i es preveu que es puguin enllestir i encarrilar-ne la posterior obertura al públic abans d’acabar l’any.

Les actuacions que s’hi han reprès aquesta primavera han de servir per completar el gros de la intervenció, com a mínim la que afecta a les edificacions que han de ser visitables. Es treballa en les fases 2 i 3, que afecten l’ermita preromànica i la casa de l’ermità que hi està adossada, i s’hi intervé al mateix temps «perquè una estructura recolza l’altra», la qual cosa obliga a intervenir-hi conjuntament, apunta l’arquitecte municipal, Joan Carles Garcia. Paral·lelament s’executa la fase 6, de rehabilitació de l’antiga torre, situada «en un punt elevat i estratègic entre la Catalunya Nova i la Catalunya Vella», destaca l’arquitecte, i que ara servirà de mirador entre Montserrat i Sant Llorenç del Munt «des d’un lloc emblemàtic del municipi», hi afegeix el regidor de Cultura, Jordi Palma.

De fet, la fase de la torre és de les que més s’allargarà, i no es preveu acabar fins al desembre. Després de treure l’antic sostre i d’haver-ne fet el buidatge, s’haurà de construir una escala metàl·lica interior de relliga que permeti accedir a una plataforma que faci de mirador de la plana fluvial.

També s’allargarà fins al desembre la intervenció a la casa de l’ermità, que juntament amb la de la torre tenen un cost de 340.000 euros finançats pels fons europeus Feder i gestionats pel Consell Comarcal del Bages. En aquest cas, és un edifici de tres plantes i soterrani amb volta de pedra. Es treballa en la seva estabilització i condicionament, amb una rehabilitació integral de l’interior per convertir l’edificació en un espai museístic lligat al Geoparc i també als orígens i la història de Castellet, en base a les troballes sorgides arran de les les excavacions arqueològiques realitzades en aquest entorn, i que han tret a la llum restes de l’antic castell i també de la torre primigènia, probablement dels segles IX i X.

En canvi, la rehabilitació de l’ermita és la més avançada i previsiblement s’acabarà al setembre. En aquest cas, els treballs inclouen la consolidació estructural dels fonaments amb un sistema de micropilotatges, i també de la volta, «que estava molt malmesa i a punt de col·lapsar», apunta l’arquitecte Joan Carles Garcia. La idea és poder recuperar aquesta ermita, que és d’origen preromànic però reformada en dues ocasions el segle XVIII i canviada d’orientació, i que pugui recuperar el seu vessant cultural, amb la possibilitat de fer-hi concerts i també de cara a l’aplec anual. La intervenció a l’ermita també està finançada pels fons Feder, i costa 232.000 euros.

Serà un espai visitable

Més enllà de garantir-ne la conservació, la rehabilitació de Castellet té un objectiu divulgatiu i turístic, de manera que es podrà visitar, si bé l’Ajuntament encara no ha determinat quan ni com.

De fet, un cop acabades la torre, l’ermita i la casa de l’ermità, encara quedaran algunes fases pendents abans de poder donar totalment per conclosa la intervenció prevista pel Pla Director del 2016. D’una banda, hi ha d’haver una nova prospecció arqueològica a la zona, i un cop acabada, s’haurà d’executar el projecte amb què s’ha estat treballant per posar en valor i mirar com es conserven les troballes fetes fins ara tant de la necròpoli medieval com de les restes de l’antic castell i de la torre primigènia, probablement dels segles IXi X. També s’han de consolidar els murs, i caldrà adequar els accessos a Castellet i recuperar l’espai obert que queda entre l’ermita i la casa de l’ermità, d’una banda, i la torre, de l’altra.