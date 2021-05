Navarcles va acollir aquest dissabte el certamen del Pubillatge de la Catalunya Central 2021. L'acte va proclamar com a Pubilla de la Catalunya Central 2021 Núria Roca i Lladó, de Gironella, que va agrair el suport dels qui havien confiat en ella per representar aquest paper. Com a Hereu de la Catalunya Central 2021 va ser escollit el manresà Adrià Hervàs i Delgado, que també voler fer un agraïment a les persones que han confiat en ell per representar la cultura catalana arreu del país.

Com a primera dama va ser escollida Núria Obradors i Matamala, que va prometre viure al màxim l'experiència; i com a segona dama, Marina Francisco i Culla, de Piera, que va expressar la seva alegria pel fet que en uns temps tan convulsos s'hagi pogut tornar a viure el pubillatge.

Com a primer fadrí i segon fadrí van sortir el solsoní Ferran Castells Riu i José Moya i Moreno, de Castellbell i el Vilar, respectivament. El primer va declarar la seva il·lusió per tornar a tenir el nom de fadrí, i el segon va donar gràcies a la seva família "que m'ha donat l'ètica; a l'escola, per la cultura i l'educació, i a l'Ajuntament" del seu municipi per l'oportunitat de presentar-se al pubillatge.

Van conduir l'acte, que va acabar amb tothom dempeus cantant l'himne de Catalunya, Laia Medalla i Albert Colell.

L'edició d'ahir a Navarcles, impulsada per l’associació Foment de les Tradicions Catalanes, es va poder fer després que l’acte de proclamació dels representants del 2020 -que s’havia de celebrar a Balsareny- se suspengués per la pandèmia. Durant la jornada, deu noies i sis nois de les comarques de l’Anoia, Osona, el Berguedà, el Bages i el Solsonès es van sotmetre a un examen que va incloure dues parts: una prova per escrit sobre cultura general i una entrevista del jurat, format per un representant masculí i una representant femenina dels municipis dels participants. A partir d’aquestes proves, es van seleccionar els nous representants de la Catalunya Central durant el pròxim any: la pubilla, la primera dama, la segona dama, l’hereu, el primer fadrí i el segon fadrí.

A les 5 de la tarda, després de les proves, va tenir lloc el comiat dels anteriors representants -seleccionats el 2019 i sense recanvi posterior a causa de la pandèmia- i es van proclamar els guanyadors. L’acte de proclamació del pubillatge de la Catalunya Central del 2021 es va retransmetre via streaming a YouTube a través del canal de l'Ajuntament de Navarcles.