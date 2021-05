La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Navarcles l’estudi d’adequació de l’espai de la Font de la Cura i Pla de Cal Tàpies. Es tracta de dues zones molt properes entre elles i qualificades pel planejament vigent com a zona verda, que sumen un total de 12.820m² i que actualment es troben infrautilitzades.

L’estudi té com a objectiu valorar aquests dos espais per a ús ciutadà vinculat amb la natura, potenciant les zones d’estada i joc infantil, així com les de passeig i contemplació amb relació al riu, però conservant uns àmbits d’aparcament per a vehicles, per tal de poder mantenir l’ús ludicoesportiu del llac i l’estacionament i accés dels pescadors, dels serveis i del veïnat de l’àmbit.

L’àmbit de la font de la Cura era l’antic espai de la Font del Mas de la Cura, i ja fa anys l’Ajuntament va arranjar parcialment amb un espai lúdic per a la gent gran i un aparcament per a autocaravanes. La zona del Pla de Cal Tàpies és actualment un espai utilitzat majoritàriament com a aparcament de vehicles a la vora del riu

El treball s’ha gestionat des del Servei d’Equipaments i Espai Públic, en col·laboració amb el Servei d’Agenda 2030 i Participació, que ha promogut un procés participatiu per a implicar a la ciutadania en la reflexió sobre el futur d’aquests espais, recollint les seves necessitats i la seva visió de les potencialitats dels espais.

A partir de l’anàlisi tècnica dels emplaçaments, un primer tanteig de diverses possibilitats d’actuació i el resultat del procés participatiu, el treball desenvolupa finalment dues alternatives diferents per a la seva reconversió. Totes dues alternatives creen una nova zona verda al Pla de Cal Tàpies i recuperen la Font de la Cura, plantejant una restauració ambiental dels àmbits i incorporant totes dues espais d’activitat per als infants i la gent gran. Les diferències les trobem en la ubicació de l’espai d’autocaravanes i la inclusió o no d’altres espais com pot ser una zona de pícnic, un aguait per a ocells o bé una esplanada multifuncional.

En totes dues propostes es millora la connexió amb el nucli de Navarcles i es treballa amb l’objectiu que sigui un espai verd de baix manteniment i contribueixi a la renaturalització d’aquesta zona del municipi.

L’estudi inclou una anàlisi tècnica i econòmica de les alternatives i implantacions amb la inclusió de la visió ciutadana, que valoren en uns 400.000 euros.