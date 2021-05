L’impacte de la covid a les aules de la Catalunya Central ha registrat, d’una setmana per l’altra, una caiguda en picat. Si fa set dies dèiem que el Bages s’havia situat en el pitjor registre de grups i persones confinades en tot el que portàvem de curs, una setmana després el panorama a la comarca ha canviat radicalment i en positiu. El del Bages és el cas més evident, però la millora és generalitzada, tret de comptades (i pràcticament anecdòtiques) excepcions.

I és que en aquesta comarca el descens de grups-classe i de persones en quarantena ha estat de dos terços. Dels 59 grups que hi havia confinat en acabar la cinquena setmana d’aquest tercer trimestre s’ha passat a 19 en la sisena, i de 1.418 persones (alumnes, docents i treballadors dels centres) s’ha passat a 472. És a dir, el Bages ha passat de fer rècord negatiu (aquells 59 grups) a situar-se entre els tres índex més baixos de tot el que portem de curs. I en el cas de Sant Vicenç, que en el tancament d’aquella cinquena setmana s’havia convertit en el focus principal, amb 14 grups confinats repartits entre quatre dels seus sis centres, ahir hi constaven (segons el portal Traçacovid) tan sols tres grups concentrats en un únic centre, l’institut Castellet.

Al conjunt de les sis comarques que componen la Regió Central del departament d’Educació el nombre de grups i persones en quarantena entre la cinquena i la sisena setmana del trimestre s’ha reduït de gairebé la meitat.

En concret, pel que fa als grups en el balanç setmanal eren 60, el que suposa l’1,1% del total que hi ha al conjunt de l’àrea. Les úniques comarques on hi ha haver un augment van ser el Berguedà i l’Anoia, però en el primer cas va passar de 2 grups en quarantena a 3, mentre que en la segona es va passar de 19 a 20.

En contraposició, hi va haver dues comarques de l’àrea d’influència de Regió7, el Moianès i la Cerdanya, que van tancar el balanç d’aquesta sisena setmana del tercer trimestre sense cap grup confinat, situació que es mantenia en els registres d’ahir. El Solsonès també ha experimentat una baixada molt significativa, ja que ha passat de 7 grups confinats fa dues setmanes, a només 2 en el tancament de la passada.

Ahir, a tot Catalunya no hi havia ni un sol centre educatiu completament confinat.