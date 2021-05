La delegada o delegat territorial a la Catalunya Central del proper Govern de la Generalitat serà un polític de l’àmbit de Junts per Catalunya, i no d’Esquerra Republicana com fins ara. Així queda definit en el document del pacte subscrit per totes dues formacions i que ahir es va donar a conèixer. En concret, en l’apartat número 4 d’aquest acord, que fa referència a l’estructura de govern, s’hi detalla que «les delegacions del Govern de la Generalitat al territori seran les següents: Barcelona (a proposta de Junts), Girona (a proposta d’Esquerra Republicana), Lleida (a proposta d’Esquerra Republicana), Tarragona (a proposta de Junts), Terres de l’Ebre (a proposta d’Esquerra Republicana) , Catalunya Central (a proposta de Junts), Alt Pirineu i Aran (a proposta de Junts) i Penedès (a proposta d’Esquerra Republicana)».

L’actual delegada territorial de la Catalunya Central és la regidora de l’Ajuntament de Puig-reig Alba Camps, que va ser nomenada per al càrrec el juliol del 2018. En aquell moment, Camps va agafar el relleu de qui ara s’apunta que serà la nova consellera de Presidència, l’exalcaldessa de Santpedor Laura Vilagrà, que havia estat cessada per l’aplicació de l’article 155. Anteriorment havia tingut aquesta responsabilitat l’exbatlle de Berga per Convergència i actual director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau.

D’altra banda, Junts ja ha tingut a les seves mans en els darrers mesos la direcció dels Serveis Territorials de la Presidència de la Catalunya Central en la figura del regidor manresà Toni Massegú, ja que el novembre passat va agafar el relleu d’Ivet Castaño (PdeCAT), que prèviament havia estat destituïda per l’encara titular de la conselleria de Presidència, Meritxell Budó.