L’Ajuntament d’Artés ha adquirit en propietat les dues naus annexes al complex cultural de Cal Sitges. Feia dos anys que l’equip de govern, d’ERC i la CUP, gestava l’operació que, finalment, s’ha pogut tancar per un cost de 150.000 euros, gairebé la tercera part del preu de compra inicial. Amb l’adquisició dels nous espais, d’uns 4.500 metres quadrats, tot l’àmbit de l’antiga fàbrica tèxtil ha passat a ser de propietat municipal. Ara, el consistori valorarà l’estat dels nous espais i preveu obrir un procés participatiu per definir-ne els possibles usos.

Amb la compra de les dues naus del passeig Diagonal, entre el carrer de les Parres i el de Sant Cristòfol, Artés ha guanyat un gran espai municipal al centre del poble. Es tracta d’una operació que feia dos anys que l’Ajuntament negociava amb la propietat i que ara s’ha desencallat amb un preu avantatjós, tenint en compte que s’ha comprat l’espai per un terç del cost inicial. Les dues parcel·les sumen una àrea d’uns 4.500 metres quadrats i inclouen dues naus i un solar a la part més propera al Parc de Can Crusellas.

Segons l’alcalde d’Artés, Enric Forcada, un cop tancada la compra «ara el que hem de fer és iniciar el procés urbanístic per definir la zona, ja que és un espai que està pendent de desenvolupar, i posar-ho en participació perquè la gent hi digui la seva». El consistori ja tenia en propietat més del 50% de tot l’àmbit de Cal Sitges (que inclou la fàbrica on hi ha la biblioteca, l’aula de música i la sala polivalent 2 de Gener) i la nau posterior (destinada a la brigada municipal). Ara, caldrà definir quins usos es donen a la nova zona.

El nou espai de propietat municipal es troba situat al mig d’una zona d’equipaments amb el complex de Cal Sitges, el Centre Cívic, la Cruïlla d’Entitats i el casal de joves El Kanal. Segons Forcada, tindria «certa lògica» que els usos s’encaminessin cap al vessant cultural i social, «però s’ha de valorar». Inicialment, el consistori estudia adequar la part de la zona comprada que no està edificada, situada just al davant del parc, com a zona d’aparcament.

Per Forcada, la compra dels nous espais «és important estratègicament» perquè són en una zona que agrupa els principals equipaments culturals del municipi i «és el punt cèntric on es concentra més activitat». Com a un dels probables usos apunta la idea que la zona més propera al parc podria ser «un espai obert, com una gran plaça al centre del poble», de la qual Artés ara no disposa. Quant als possibles equipaments que s’hi podrien ubicar, assegura que s’hauran de definir i posa d’exemple un espai per entitats, un teatre o un viver d’empreses.