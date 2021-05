Els actes de la setmana de la gent gran de Sant Fruitós de Bages, que s’ha celebrat de l’11 al 16 de maig, han penjat el cartell de complet en gairebé totes les propostes. El programa, que es va tancar aquest diumenge, ha inclòs una gran gran diversitat d’activitats culturals i lúdiques.

La setmana va començar amb una caminada saludable fins al Mas de Sant Iscle, on la quarantena de participants que hi van prendre part van poder finalitzar la jornada amb una proposta d’activitat física a l’aire lliure. El dimecres va ser el moment per conèixer més a fons el Museu de la vinya i el vi i el dijous el cinefòrum va omplir el Teatre Casal Cultural amb la projecció de la pel·lícula Exótico hotel Marigold.

El divendres va començar amb una missa a l’aire lliure a la plaça de l’església, amb l’acompanyament en directe del cor parroquial dirigit per Anna Maria Riera. Posteriorment, es va poder gaudir del tradicional dinar popular, que enguany es va realitzar a cada casa. L’Ajuntament va repartir un total de 250 àpats entre la gent gran del municipi. D’aquests, un centenar van ser portats directament als domicilis i la resta van poder recollir el seu plat al Parc del Castell i sota el Cobert de la Màquina de Batre i gaudir-lo a casa amb seguretat. També es va portar el dinar a la residència per a la gent gran El Lledoner.

El cap de setmana també va estar farcit de propostes. El Cobert de la Màquina de Batre va quedar petit dissabte per gaudir de l’exhibició de ball d’Albert Mota i el diumenge una setantena de persones van assistir a la representació de l’obra «Les històries de l’avi Josep», al Teatre Casal Cultural.

Posteriorment a l’obra, es va poder veure en estrena el curtmetratge De la por a l’esperança, on la gent gran del municipi explica les seves vivències en aquest darrer any de pandèmia.