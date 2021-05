La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Avinyó el Pla d’usos de Cal Verdaguer, una masia situada al bell mig del nucli urbà al costat de l’església de Sant Joan, constituint un dels elements patrimonials més importants del municipi. Des de l’any 1989 té la consideració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

L’edifici es troba en un estat acceptable, però l’abandonament dels espais i la falta de manteniment ha comportat un envelliment accelerat de certes parts de l’edifici. L’Ajuntament d’Avinyó vol disposar d’un estudi que permeti avaluar el seu estat i defineixi els passos cap a la consolidació d’uns nous usos que ajudin al seu manteniment i poder esdevenir una nova potencialitat del municipi a nivell turístic, cultural i de serveis pels seus veïns.

Amb aquest objectiu, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) amb la col·laboració de l’Ajuntament, han redactat el Pla d’usos de l’edifici, un document que ajudarà a programar les futures actuacions per a la seva conservació i l’ordenació del seu entorn a partir d’una visió objectiva de les possibles activitats que permetria encabir respectant la seva essència de casa senyorial.

Cal Verdaguer és la casa pairal de la família que li va donar o en va adoptar el nom, que al llarg dels segles, des del Cinc-cents, va esdevenir una gran terratinent d’Avinyó, i que n’ha mantingut la propietat fins avui. Del conjunt en destaca especialment la façana porxada de migdia decorada amb uns esgrafiats, i els cellers, de grans dimensions que fan que aquesta casa sigui un important exponent del potent passat vinícola d’Avinyó.

Actualment, la major part de l’edifici es troba sense ús i únicament s’utilitza de forma ocasional l’habitatge principal com a segona residència, així com l’habitatge del masover i de forma precària, algun magatzem. De manera periòdica, amb autorització de la família propietària, l’Ajuntament hi realitza activitats puntuals de caràcter festiu, cultural i turístic.