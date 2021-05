L’Ajuntament de Sallent ha reformat l’interior de tres habitatges del número 13 del carrer del Camp de la Bota, a l’edifici de Contramestres, per destinar-los a lloguer social. D’aquesta manera, pràcticament es completa la rehabilitació d’aquest espai municipal i es culmina una de les últimes peces que encara hi havia pendents del pla de la Llei de Barris iniciat fa una dècada.

L’edifici de Contramestres, un equipament que s’ha anat restaurant i habilitant en diverses fases i actuacions com a espai multifuncional, concentra el gros de les últimes inversions que hi destina l’Ajuntament de Sallent en el marc de la Llei de Barris. En aquests moments, s’estan duent a terme les últimes actuacions com la instal·lació d’una caldera de biomassa i domòtica per escalfar els diferents espais que comparteixen l’edifici i ja s’han enllestit les obres per habilitar-hi tres pisos, amb l’objectiu de promoure l’habitatge social.

Els espais de l’edifici de Contramestres que s’han adequat no eren habitables, motiu pel qual l’Ajuntament va decidir reformar-los i transformar-los en pisos socials per tal d’oferir, segons apunten des del consistori, «un preu més assequible en el lloguer d’habitatge». L’Ajuntament de Sallent preveu obrir pròximament la convocatòria per accedir als nous habitatges socials de propietat municipal.

L’edifici compta amb planta soterrània, planta baixa i primera. Al soterrani no s’ha fet cap actuació, ja que s’hi troben vàries dependències destinades a magatzem. A la planta baixa s’ha reformat un habitatge que hi havia, i a la primera disposa de dos habitatges més. Els treballs no han actuat en l’estructura de l’edifici, sinó que s’han centrat en la reforma interior dels tres habitatges.

L’habitatge de planta baixa disposa d’uns 60 m2 construïts i és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Està format per un rebedor, una sala d’estar-menjador-cuina, dos dormitoris i un bany. Un dels habitatges de la primera planta disposa d’uns 62 m2 construïts i compta amb una sala d’estar-menjador-cuina, dos dormitoris, un bany, un despatx i una terrassa situada a la banda del riu, davant la Torre del Gas. Per la seva banda, l’altre habitatge de la primera planta disposa d’uns 73 m2 construïts i té una sala d’estar-menjador-cuina, dos dormitoris, un bany i un despatx. Fonts municipals apunten també que tots els habitatges «disposen de gran lluminositat i tenen ventilació creuada».

La culminació del Pla de Barris

Amb la reforma dels tres habitatges, l’adequació de l’espai juvenil i la instal·lació de la nova caldera de biomassa, pràcticament es completarà la intervenció de l’edifici de Contramestres, que inclou diverses entitats. Amb questes inversions l’Ajuntament de Sallent culminarà enguany el pla de la Llei de Barris, promogut per la Generalitat amb el cofinançament dels consistoris a final de la dècada passada. En el cas de Sallent es va incorporar el 2010 per recuperar i reimpulsar, especialment, l’estructura urbana a l’entorn del riu Llobregat.