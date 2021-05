Fonollosa ja disposa del gruix dels ajuts que esperava per poder rehabilitar el campanar de l’església de les Torres de Fals. Es tracta de 64.648 euros de subvenció que li ha concedit la Generalitat i que tot just suposen la meitat de l’import total pressupostat, de 128.905 euros, però amb aquests diners l’Ajuntament ja està decidit a afrontar les obres, que a tot estirar han d’estar acabades a final del 2022 o es perdrien els ajuts, segons ha explicat l’alcalde, Eloi Hernàndez.

La rehabilitació del campanar de l’església de Sant Vicenç de Fals és un pas més en el còmput d’actuacions que s’estan fent en aquest conjunt monumental, i en aquest cas permetran realitzar diversos treballs d’arranjament i conservació que hi havia pendents tenint en compte les deficiències estructurals que presenta el campanar i que cal corregir per garantir la seva estabilitat.

Paral·lelament a la petició dels ajuts a la Generalitat que ara s’han rebut, també s’ha estat treballant en el projecte executiu, que l’Ajuntament ha aprovat recentment. De fet, en aquest sentit ja estaria en disposició de començar l’obra, però es donarà un temps de marge per mirar de lligar noves línies de subvenció perquè tot plegat no suposi una càrrega tant gran per a les arques municipals en cas que l’Ajuntament hi hagués de posar els diners que falten. L’alcalde ha explicat que s’estan fent gestions amb la Diputació per intentar obtenir més finançament, però ja ha avançat que «aquesta actuació la farem sigui com sigui».

La subvenció que ara ha atorgat la Generalitat es va sol·licitar per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural convocada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura. En aquest sentit, l’alcalde, Eloi Hernàndez, ha manifestat el «compromís inequívoc» del govern municipal de cara a «preservar i garantir la conservació» del conjunt monumental de les Torres de Fals i ha assegurat que «hem estat atents a les subvencions que atorgava la Generalitat per poder-nos-hi acollir i que, per tant, sigui possible continuar rehabilitant l’església de Sant Vicenç». L’alcalde ha apuntat que els 64.648 euros ara concedits «són una molt bona notícia perquè fan viable la rehabilitació del campanar i alhora aconseguim que altres administracions aportin recursos per conservar el nostre patrimoni».

La museïtzació, per al setembre

L’actuació que ara s’ha de fer al campanar se sumarà a les intervencions que des del 2018 s’han estat fent en aquest conjunt monumental, i que fins ara han permès consolidar la zona del cor de l’església i afrontar la rehabilitació integral de la nau central i les capelles gòtica i fonda. Tot plegat, ha deixat a punt un ampli espai d’ús públic on ja s’han realitzat diverses activitats culturals, i on també s’està treballant un projecte de museïtzació per fer-hi un centre divulgatiu sobre la història de les torres de defensa a Catalunya, i que l’Ajuntament preveu estrenar amb l’organització de visites guiades aquest setembre. Aquesta aposta «ens ha de permetre una dinamització important del territori, de l’entorn, i del patrimoni històric, cultural i natural», diu l’alcalde, que reitera «l’aposta molt decidida» que s’ha fet des de l’Ajuntament «per a la rehabilitació d’aquest espai únic i singular».

Més enllà d’això, encara quedarà pendent la rehabilitació de les façanes exteriors del temple, del qual fa uns dies es va rebre el projecte executiu elaborat per la Diputació però encara no té finançament, i una intervenció a la capella fonda i la sagristia, pendent del projecte.