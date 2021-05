L’Ajuntament de Fonollosa ha enllestit la rehabilitació de l’habitatge de l’antiga Fàbrica, amb una inversió total de 62.000euros, i l’ha posat a lloguer a un preu accessible amb un contracte de 5 anys prorrogable. El consistori acaba de tancar el termini de sol·licituts per accedir al nou habitatge.

L’edifici consta d’una superfície construïda de 106 metres quadrats i una d’útil de 93, dues places de pàrquing, una cuina-menjador, quatre habitacions, una cambra higiènica i també té sistemes energètics sostenibles, com plaques fotovoltaiques per l’aigua calenta sanitària i estufa de pellets per escalfar.

L’any passat ja es va llogar la casa de les Escoles de Camps, que també va ser prèviament rehabilitada pel consistori. Segons l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, «les polítiques d’habitatge són una prioritat per nosaltres, les estem tirant endavant des de l’ajuntament per primera vegada i volem crear les condicions per tal que la gent jove es pugui quedar a viure al poble o hi pugui venir a desenvolupar el seu projecte de vida».