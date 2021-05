Un estudi sobre quins són els pobles més buscats pels catalans a internet, realitzat pel cercador d’apartaments i lloguers de vacances Holidu, situa Cardona com un dels deu municipis que més interès desperta. L’estudi ha analitzat més de 1.600 elements en un període de 12 mesos i determina quins pobles catalans de menys de vint mil habitants van ser els més buscats a la xarxa.

Per elaborar l’estudi Holidu ha avaluat 881 municipis catalans, creant així el rànquing de pobles més buscats. Segons els resultats, Cadaqués és el municipi més buscat amb 2.380 cerques mensuals, seguit de Tossa de Mar amb 1.890. Els segueixen Besalú (1.410), Begur (1.260), Roses (1.140), Camprodon (930), Pals (680) i tot seguit hi figura Cardona, que és la vuitena població que desperta més interès amb 620 cerques mensuals i és la més ben situada de les comarques centrals. Per darrer seu, hi ha Miravet (600) i l’Ametlla de Mar (550). Entre els tres elements que Holidu destaca de Cardona el castell, les mines de sal i el centre històric.

La investigació es va centrar en el subconjunt de pobles i ciutats amb una població de fins a 20.000 habitants. Per a cada un dels municipis implicats en la investigació es van recollir les dades sobre el nombre de recerques mitjanes mensuals en els últims 12 mesos dels termes «Què veure a [municipi]» i «Que fer a [municipi]» per part dels catalans en el motor de cerca Google.

La classificació elaborada pel cerdador d’apartaments i lloguers de vacances té com a objectiu identificar les tendències de recerca de la població catalana per identificar els nuclis més interessants en termes de destinacions potencials de viatge. Les dades es van recollir durant el mes d’abril del 2021.