L’agrupació d’electors Gent fent Poble, de Sant Fruitós de Bages, celebrarà demà el desè aniversari de la seva candidatura a les municipals, amb un acte obert, a les 7 de la tarda al Cobert del Batre.

L’acte s’adaptarà a les mesures anticovid, hi haurà les actuacions dels grups locals Txocan’s i Kevin Deké, a banda de parlaments, obsequis per als assistents i una bufada simbòlica d’un pastís d’aniversari. També s’ha editat un butlletí recordant l’aniversari que s’enviarà a les llars, i s’ha obert un llibre virtual de felicitacions per WhatsApp.