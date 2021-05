Sallent disposa d’una nova trama urbana de via verda al llarg d’uns 400 metres en paral·lel a la carretera per la banda del riu. L’Ajuntament l’ha condicionat com a corredor d’enllaç amb el futur parc de l’Estació, que ha d’esdevenir el centre neuràlgic d’una àmplia anella verda que també s’haurà d’arranjar cap a Cabrianes i la Botjosa pel camí dels Horts.

El nou espai, que s’ha arreglat amb més temps del previst a causa de la pandèmia, es coneix com el passeig de l’Estació, i enllaça el nucli des del pont vell fins al passeig de l’institut seguint el trajecte ferroviari de l’antic Carrilet , que va ser operatiu fins al 1973, i que a Sallent tenia una de les principals estacions, que va donar lloc al barri ja desaparegut. El recorregut que ara s’ha estrenat i la futura anella verda volen recollir aquesta memòria, com també «el que ha suposat el barri de l’Estació per al poble i la situació traumàtica que va conduir a la seva evacuació», apunta l’alcalde, Oriol Ribalta.

És l’objectiu que es busca de cara a la futura conversió d’aquest antic barri en un ampli parc municipal que l’Ajuntament es planteja «com una prioritat però a mitjà termini» i encara sense data. De fet, l’alcalde recorda que s’ha començat a parlar amb l’Incasòl de cara a la cessió dels terrenys, que ara són de propietat seva, però sense que de moment s’hagi fixat cap termini. Per això, i més enllà del manteniment ordinari, en principi en aquest mandat no es preveu cap actuació en el futur parc de l’Estació, si bé ja es podria treballar en l’elaboració d’algun projecte que defineixi què s’hi vol fer, segons ha apuntat Ribalta. «Volem que sigui un espai de passeig i endreçat», possiblement amb alguna àrea amb jocs infantils i esportius, també una possible zona de pícnic, una d’horts urbans, i es podria reservar un espai per a plantacions d’espècies que marquessin la reparcel·lació de l’antic barri. I tot plegat, es podria inspirar també en les aportacions que hi van fer fa un temps estudiants d’arquitectura vinculats a la UPC a través d’un màster. Tanmateix, es tracta d’idees, que s’hauran de plasmar en un projecte executiu encara per definir, recorda l’alcalde.

De moment, s’ha arranjat el nou passeig de l’Estació paral·lel al riu, amb bancs, espais verds i àrees pensades per fer a peu. No s’hi ha habilitat cap carril bici perquè l’espai és massa estret, admet l’alcalde, que diu que hi són permeses només a baixa velocitat. Els patinets, en canvi, són vehicles motoritzats i han de circular per la carretera.