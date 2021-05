Asseguts i sense suar la cansalada, però amb l’emoció pròpia de la festa. Així s'ha viscut aquest dissabte a la nit a Sant Vicenç de Castellet la Ballada Popular de Gitanes, enguany transformada en un concert amb la Cobla Ciutat de Terrassa, que amb una interpretació del repertori tradicional de les Gitanes va aconseguir transportar el públic des del pati de l’escola Sant Vicenç fins a la plaça de l’Ajuntament, com a punt neuràlgic on les colles ballen habitualment. Aquest cop, degut a la pandèmia, es va optar per una alternativa més pausada i sense aglomeracions, a l’espera de poder recuperar el ball a la plaça la propera tardor.

Més enllà de la música, l’organització va voler transportar el públic a la festa original, i per això es va fer un viatge narratiu per la història d’aquesta tradició i es va convidar el públic que hi assistís amb algun detall.