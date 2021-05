Fomentar l’autoestima, les relacions amb altres companys, i en definitiva la socialització a través del lleure d’infants i joves d¡entre 6 i 16 anys en situació de vulnerabilitat. És l’objectiu del programa Educovida, que el Consell Comarcal del Bages ha impulsat aquest curs a través dels centres oberts i les aules socioeducatives que ja funcionen en 13 municipis, però que ha volgut reforçar més enllà de l’oferta habitual tenint en compte que el context de pandèmia encara fa més necessària aquesta tasca, sobretot per als col·lectius de risc.

El programa, que es va començar a desplegar l’octubre i encara durarà tot el maig, haurà beneficiat uns 150 nens i adolescents d’Artés, Avinyó, Callús, Cardona, Navarcles, Navàs, el Pont de Vilomara, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Súria, i s’ha pogut portar a terme malgrat la pandèmia perquè la Generalitat ho ha considerat un servei essencial a diferència de la resta d’activitats de lleure ordinari. I és que, «l’any passat van estar 44 dies confinats, i això passa factura sobretot un un ambient rural com el Bages en què es fa molta vida al carrer», apunta l’educadora social i tècnica del Consell Comarcal del Bages, Alicia Benito. «Per això calia vetllar per poder desenvolupar el programa i garantir que aquests nens i nenes poguessin tenir activitats de lleure de qualitat, amb un projecte més integral i de suport al centre obert perquè sabíem que en el cas dels altres infants, d’una manera o altra les seves famílies tindrien més recursos per facilitar-los activitats o espais de socialització», sosté Benito.

Malgrat tot, les activitats s’han adaptat, però «les hem pogut fer totes perquè el disseny de la contractació ja el vam fer pensant amb les mesures del Procicat», assegura Benito. Per exemple, explica que «s’han fet tècniques de relaxació amb ioga, que es poden fer individualment garantint el metre i mig de distància, cant amb ritmes urbans, amb què passa el mateix, o dansateràpia, tècniques de manualitats, orientació a la natura, percussió corporal, o fins i tot teatre social», mentre que s’han hagut de suprimir propostes que s’havien fet anteriorment com la teràpia amb animals. En definitiva, «ens vam haver de reinventar però sense perdre l’objectiu de garantir un lleure de qualitat a aquests infants i joves», apunta Benito.

S’han fet activitats dues hores a la setmana per a cada centre obert. Per als grups més grans, en aquesta darrera etapa del curs s’han muntat activitats específiques que ells mateixos han triat, com l’skate, malabars, o tècniques de circ i d’equilibri amb l’enomenat slackline. S’ha fet a Navàs, Sallent i Santpedor, que són els tres municipis en què els centres oberts tenen una quantitat més elevada d’alumnes adolescents, i que per altra banda, han vist perjudicades les oportunitats de relació amb el tancament dels punts joves que ha comportat la pandèmia.

Navàs ha estat un dels municipis on l’Educovida s’ha desplegat amb un ampli programa d’activitats tant per a infants com per a adolescents, i l’experiència ha estat bona i amb beneficis a tots els nivells més enllà de la pròpia socialització. I és que, si bé «no fem una feina acadèmica, si que treballem el seu benestar, mirem que facin vida de grup i en el cas dels nouvinguts intentem que s’arrelin al poble, i com que tot això repercuteix en la seva autoestima al final també acaba influint en el rendiment escolar», explica la tècnica de Serveis Socials de Navàs, Ester Moreno. «Si estan emocionalment més bé, el seu rendiment també millora», afegeix en la mateixa línia la regidora de Drets Socials i Feminismes de Navàs, Helga Iglesias, i assegura que «veiem resultats positius tant per part de l’alumnat com de les famílies».

Un programa per a l’estiu

Com ja ha fet altres anys, el Consell Comarcal del Bages preveu estendre activitats dels centres oberts més enllà del propi curs escolar, tot i que desvinculades de l’Ecovida. «Que els centres oberts puguin funcionar durant l’estiu és molt necessari perquè és una època en què perden molt les relacions», apunta la consellera comarcal de Serveis Socials Bàsics, Àdria Mazcuñán. També se’ls garanteix un àpat diari.