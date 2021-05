Junts per Catalunya ha constituït dues noves juntes locals, a Navarcles i a Santpedor-Castellnou de Bages, que tindran en Joan Carles Aragonès i Anni Norverto els respectius coordinadors locals. Amb aquest dos equips Junts Bages continua desplegant i consolidant les estructures territorials i municipals a la comarca.

Després de la constitució, al gener, dels primer equips locals de Junts a la comarca a Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages i Sallent, el període electoral va ajornar fins ara la creació i consolidació dels grups municipals que han sigut el motor de creació d’aquestes agrupacions locals.

Joan Carles Aragonès, Empresari i autònom de 47 anys ha estat escollit per unanimitat dels afiliats el primer president de Junts a Navarcles. L’acompanyaran en l’executiva local Joan Trench (responsable d’organització), Maria Carme Alòs, exalcaldessa de Navarcles (responsable de política municipal) i Mònica Castro (responsable de comunicació).

L’altre Assamblea d’afiliats que va escollir president i la resta d’executiva, per unanimitat també, va ser la dels municipis de Santpedor i Castellnou de Bages que s’han constituït en un sol equip local, seguint la voluntat dels afiliats i afiliades d’aquestes poblacions.

Anni Norverto, mestra de 51 anys, de Castellnou de Bages serà la nova presidenta local. Completen l’equip Joan Fargas (responsable d’organització), Míriam Sort (responsable de política municipal), Sergi de Raat (responsable de comunicació). També Santi Arisa i Antoni Cuadrench i són en qualitat de vocals.

Toni Massegú, coordinador de Junts Bages considera que, “per a nosaltres és clau poder anar constituint equips locals als 30 municipis del Bages, per tant fem una valoració molt positiva de la creació d’aquestes entitats locals que ens permetran poder elaborar candidatures el 2023. Amb aquests equips tenim ja presència a Manresa i als municipis de la primera i segona corona de la capital. En aquesta línia continuarem treballant per anar fent possible la nostra presència a tota la comarca”.