El Consell Comarcal del Bages demana a la Generalitat un model implantació de les energies renovables bastat en la participació, la sostenibilitat, respectuós amb els espais naturals, la biodiversitat i els paisatges, el patrimoni cultural i els espais agraris. Així ho ha aprovat el ple de maig a través d’una moció que ha comptat amb el suport de l’equip de Govern (ERC i Junts), els vots favorables del PSC i la CUP i l’abstenció d’En Comú Guanyem.

Modificació legislativa

El text planteja demanar a la Generalitat la redacció d’un plantejament sectorial territorial, l’impuls del Pacte Nacional per a la Transició Energètica i la reforma urgent del Decret llei 16/2019 que proposa la incorporació de la participació dels ens locals i la ciutadania, la limitació de la potència màxima instal·lada assumida per un municipi en sòl agrícola i natural, la compensació per als municipis que acullin aquest tipus d’instal·lacions i demanar la moratòria temporal dels grans projectes d’impacte territorial, entre d’altres. El conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, Joan Zapata, apunta que “són qüestions que depenen de la voluntat política del Govern que ha expressat la necessitat de comptar amb la participació del territori” i destaca que cal “accelerar la tramitació de la planificació territorial de les energies renovables, promoure el debat públic a favor de l’autoconsum i treballar per aconseguir una generació 100% renovable l’any 2050”.

L’Agència Comarcal de l’Energia del Bages ha mantingut trobades durant les darreres setmanes amb la Ponència de les Energies Renovables i amb l’Institut Català d’Energia en què s’han traslladat les inquietuds i les demandes dels municipis de la comarca i s’ha reiterat l’oferiment del Bages per participar en el planejament de les renovables.

Tramvia al Bages

El mateix ple també ha aprovat una moció de suport i impuls al projecte de desenvolupament del tren tramvia al Bages. El Consell aposta per un planejament integral de la mobilitat al Bages que compti amb totes les administracions i agents del territori i entén la inversió anunciada de FCG a Manresa per fer realitat un nou accés i una estació, entre d’altres, com un primer pas per fer realitat el projecte comarcal. El conseller de l’Àrea de Territori i Mobilitat del Consell Comarcal del Bages, David Aaron López, defensa que la nova infraestructura “s’ha d’adequar a les necessitats de la comarca, fent-la competitiva econòmicament i propiciant el transport públic en detriment de l’ús del vehicle privat”. Amb l’objectiu de connectar tota l’àrea del Bages Sud amb el Bages Nord a través dels municipis de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Callús, Súria, Santpedor i Sallent, inicialment.