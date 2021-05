L'emblemàtic santuari de Joncadella (Sant Joan de Vilatorrada) recupera, 85 anys després, la veu de les campanes. De moment són dues, la Montserrat i la Mare de Déu del Roser, que aquest dimarts a primera hora del matí s'han alçat amb una grua per fer-les arribar al capdamunt del campanar del temple, des d'on a partir d'aquesta mateixa setmana és previst que ja comencin a fer sentir els seus repics als quatre vents, un cop s'acabi d'instal·lar i se n'enllesteixin tots els mecanismes. El santuari era mut des del 1936, quan se'n van treure i destruir les campanes en plena Guerra Civil.

Ara, una iniciativa de l'Associació d'Amics de Joncadella ha permès promoure la recuperació de les campanes, en el marc de la propera commemoració (el 2024) del 75 aniversari de l'entronització de la imatge actual de la Mare de Déu de Joncadella.

La Montserrat es va beneir el desembre passat, i la Mare de Déu del Roser a l'abril, i des de llavors restaven al santuari a l'espera de ser col·locades. A les 8 del matí d'aquest dimarts, operaris de l'empresa Vilà Vila (que com a col·laboradors han facilitat gratuïtament el material i la mà d'obra per a aquesta operació) ja tenien a punt les dues campanes davant d'una grua. Primer han alçat la Montserrat, i al darrera la Mare de Déu del Roser, davant l'espectació (mòbils en mà) dels integrats de l'associació i del capellà custodi del santuari, mossèn Manel López. A dalt, en l'estret espai del campanar, ja l'esperaven dos operaris més per fer-ne la descàrrega.

La Montserrat, que es va beneir al desembre, pesa 60 quilos i té la nota fa sostingut. La Mare de Déu del Roser, beneïda a l'abril, pesa 64 quilos i 46,3 centímetres de diàmetre i toca la nota la. Tocaran les hores, els tres tocs de l'àngelus i altres tocs litúrgics.

A aquestes, però, encara es preveu afegir-ne dues més, per a les quals ara es posarà en marxa una nova campanya de recaptació i mecenatge amb l'objectiu que estiguin a punt per al 2024. Una de més petita, amb el nom de Mare de Déu de Lourdes (aquest element farà 45 quilos i 41'2 centímetres de diàmetre, amb la nota si) i la més gran, que s'anomenarà Mare de Déu de Joncadella, i que en tindrà la imatge gravada.